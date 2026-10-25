Nuovo concorso scuola 2026: i sindacati chiedono bando solo dove sono esauriti gli altri canali di reclutamento

Il prossimo concorso scuola, probabilmente bandito già entro fine 2026, si farà a prescindere dal doppio canale di reclutamento o meno, di cui sapremo di più con l’approvazione o meno degli emendamenti presentati al Decreto Scuola in discussione in Aula entro inizio novembre.

Le graduatorie vacanti

Quel che resta da stabilire, è la modalità stessa del prossimo e in generale dei prossimi concorsi scuola. Perché se è vero che la fase post Pnrr obbliga comunque l’Italia, in base agli accordi con Bruxelles, a bandire un concorso scuola l’anno, è altrettanto vero che non si può ignorare che ci siano tante graduatorie sature per cui non avrebbe senso bandire nuovi concorsi.

Ci sono ancora vincitori e idonei in attesa di assunzione, e lo stesso Pnrr 3 ha bandito molti più posti di quelli che servivano a raggiungere il target assunzionale concordato con l’Ue in ambito Pnrr, e per questo molti vincitori dovranno attendere i prossimi anni per ottenere una cattedra.

Per questo già Bruxelles ha ricevuto la richiesta di valutare la possibilità si sospendere o quantomeno ridurre i concorsi scuola, per lo meno limitandoli a bandi mirati per le graduatorie vacanti. Sono dello stesso avviso i sindacati, come Anief che ha chiesto ufficialmente che le nuove procedure vengano attivate soltanto nelle regioni e classi di concorso in cui risultano esauriti tutti i canali di reclutamento già disponibili.

Il senso di un nuovo concorso scuola

Dove, invece, restano graduatorie ancora utilizzabili, il sindacato ritiene prioritario procedere con il loro scorrimento.

“Il concorso ha senso dove sono stati esauriti tutti gli altri canali di reclutamento”, ha spiegato Cozzetto di Anief a Orizzonte Scuola.

Nelle zone in cui ci sono candidati già collocati nelle procedure precedenti, il sindacato ritiene che, andrebbero valorizzati i vincitori e gli idonei ancora in attesa. In questo modo si eviterebbe di sovrapporre nuove procedure a graduatorie già formate.