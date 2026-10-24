Vannacci avverte i violenti: “Li andremo a prendere uno a uno nelle scuole, saremo noi a terrorizzarli”

Interventi anche nelle scuole per prevenire e punire gli episodi di intemperanza minorile. Nessuna esitazione e lo Stato che non deve indietreggiare davanti agli atti di violenza. Non ha dubbi Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, sulla strategia che l’Italia deve adottare per arginare e prevenire gli episodi di violenza che hanno coinvolto gli studenti nelle scorse settimane in diverse piazze italiane: “Saremo noi a terrorizzare i criminali, li andremo a prendere uno a uno nelle case, nelle scuole e gli faremo pagare i danni”.

Tolleranza zero

Oltre agli interventi già varati dall’esecutivo, l’ex generale annuncia una proposta di legge per evitare che si verifichino ancora episodi come quelli cui abbiamo assistito in occasione delle proteste studentesche nelle piazze italiane, Milano in primis.

Vannacci pensa a una proposta di legge finalizzata a inasprire le sanzioni e rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine.

Tolleranza zero nei confronti di chi si macchia di certi reati, a prescindere dall’età dei protagonisti stessi: “Con Futuro Nazionale saremo noi a terrorizzare i delinquenti e i criminali. Mi sento pervaso da vergogna, pena e imbarazzo per tutta la sinistra che tenta di giustificare questi atti con il pretesto del caro vita, della mancanza di alloggi, del diritto allo studio o della povertà”.

“Strano che non siano state prese d’assalto le panetterie, i negozi di alimentari o chi vende generi di prima necessità”.

Più poteri alle forze dell’ordine

Il movimento di Vannacci ha presentato alla Camera una proposta di legge finalizzata a prevenire o comunque punire in maniera severa episodi di violenza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Si parla di sanzioni economiche per chi viola le disposizioni sull’ordine pubblico e soprattutto maggiori poteri e tutele per gli agenti. Il provvedimento consente il ricorso a personale delle Forze armate a supporto della polizia, con specifici poteri per le esigenze di sicurezza.

Futuro nazionale punta a distinguere tra il diritto costituzionale di manifestare pacificamente e i comportamenti violenti. Se l’articolo 17 della Costituzione tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, ci devono essere limitazioni per rispettare le garanzie previste dall’ordinamento.