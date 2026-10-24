Nuovi bollettini Gps pubblicati dagli uffici scolastici: molte nuove nomine per supplenze in tutta Italia

La penultima settimana di ottobre si chiude con molti nuovi scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS. Rispetto agli ultimi aggiornamenti si aggiungono numerosi nuovi bollettini in oltre quaranta province, con movimenti particolarmente consistenti in Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana.

I nuovi bollettini

In Basilicata si registra un nuovo turno per Matera, mentre in Calabria avanzano ancora le operazioni per Reggio Calabria e Vibo Valentia.

In Campania la novità riguarda Caserta, che raggiunge il quarto turno.

Particolarmente consistente l’aggiornamento in Emilia-Romagna. Arrivano nuovi scorrimenti per Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini. Modena presenta inoltre due ulteriori turni rispetto all’elenco precedente.

Nel Lazio l’elenco riporta già per Roma un settimo turno. La voce, tuttavia, è indicata con una data successiva all’aggiornamento odierno e va quindi tenuta separata dai bollettini già effettivamente pubblicati.

In Liguria torna a muoversi Genova, con due nuovi turni aggiunti rispetto alla versione precedente.

Molto numerose le novità in Lombardia, dove avanzano Brescia, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Milano, invece, resta al quarto bollettino già presente nel precedente aggiornamento.

Nuovi scorrimenti anche in tutte le province interessate delle Marche, con aggiornamenti per Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.

In Piemonte si aggiungono nuovi turni per Alessandria, Cuneo, Torino e Verbano Cusio Ossola.

In Puglia la nuova pubblicazione riguarda Bari. Per Brindisi, Foggia e Taranto compaiono invece rettifiche o convalide, che non vanno considerate come nuovi bollettini.

In Sardegna avanzano Nuoro e Oristano, con quest’ultima provincia che raggiunge il sesto turno.

Nuove nomine anche in Sicilia. Agrigento e Caltanissetta-Enna arrivano entrambe al quinto turno, mentre si registra un ulteriore scorrimento anche per Messina.

Resta molto dinamica la situazione in Toscana, dove si aggiungono nuovi turni per Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Siena.

In Umbria arrivano nuove pubblicazioni sia per Perugia sia per Terni, mentre in Veneto avanzano ancora Belluno, Padova e Treviso.