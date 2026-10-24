GPS 2026, Ministero dispone nuovi controlli sui titoli: docenti a rischio perdita di punti in graduatoria

Il Ministero ha scoperto che in alcune GPS sono stati assegnati punteggi a docenti che avevano dichiarato titoli Montessori, Pizzigoni o Agazzi che in realtà non davano diritto a quel punteggio. Per questo ha chiesto agli Uffici Scolastici di controllare meglio i titoli dichiarati.
Cosa cambia concretamente?
Non basta aver frequentato un corso Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Per ottenere il punteggio nelle GPS serve una vera e propria abilitazione specifica, rilasciata da un ente autorizzato dal Ministero. Un semplice corso di perfezionamento, anche se riconosciuto dal Ministero, non è sufficiente.
Ogni titolo vale soltanto per determinati gradi scolastici. Per esempio, chi possiede un’abilitazione Montessori per la scuola primaria non può utilizzarla automaticamente anche per la scuola dell’infanzia. Serve il titolo specifico per quel grado.
Chi ha ottenuto punti senza averne diritto rischia di perderli. Gli Uffici Scolastici dovranno verificare le dichiarazioni e correggere gli eventuali punteggi attribuiti erroneamente.
Un esempio pratico
Immaginiamo due insegnanti:
Il primo ha frequentato un corso di perfezionamento Montessori di 150 ore. Non può ottenere il punteggio previsto per l’abilitazione Montessori.
Il secondo ha conseguito una vera abilitazione Montessori per la scuola primaria presso un ente autorizzato. Può ottenere il punteggio previsto, se sussistono anche gli altri requisiti.
Cosa significa per le GPS 2026/28?
Il Ministero vuole uniformare i controlli in tutta Italia, evitando che uno stesso titolo venga valutato in una provincia e rifiutato in un’altra.
Non si tratta di una revisione generale dei punteggi di tutti i docenti. Il chiarimento riguarda specificamente i titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi.
Chi ha dichiarato un titolo regolare non deve preoccuparsi. Chi ha ricevuto punti per un semplice corso, invece, potrebbe vedersi rettificare il punteggio.
La nota riguarda questi titoli specifici e non mette in discussione automaticamente gli altri corsi di perfezionamento eventualmente valutabili nelle GPS anche in futuro.