GPS 2026, Ministero dispone nuovi controlli sui titoli: docenti a rischio perdita di punti in graduatoria

Il Ministero ha scoperto che in alcune GPS sono stati assegnati punteggi a docenti che avevano dichiarato titoli Montessori, Pizzigoni o Agazzi che in realtà non davano diritto a quel punteggio. Per questo ha chiesto agli Uffici Scolastici di controllare meglio i titoli dichiarati.

Cosa cambia concretamente?

Non basta aver frequentato un corso Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Per ottenere il punteggio nelle GPS serve una vera e propria abilitazione specifica, rilasciata da un ente autorizzato dal Ministero. Un semplice corso di perfezionamento, anche se riconosciuto dal Ministero, non è sufficiente.

Ogni titolo vale soltanto per determinati gradi scolastici. Per esempio, chi possiede un’abilitazione Montessori per la scuola primaria non può utilizzarla automaticamente anche per la scuola dell’infanzia. Serve il titolo specifico per quel grado.

Chi ha ottenuto punti senza averne diritto rischia di perderli. Gli Uffici Scolastici dovranno verificare le dichiarazioni e correggere gli eventuali punteggi attribuiti erroneamente.

Un esempio pratico

Immaginiamo due insegnanti: