Nomine Gps: nuovi scorrimenti in numerose province, l’elenco aggiornato delle ultime supplenze assegnate

Nuovi scorrimenti delle nomine da GaE e GPS in numerose province italiane. L’ultimo aggiornamento porta ulteriori bollettini in diverse regioni, con alcune province che continuano ad avanzare rapidamente e altre che tornano a muoversi dopo diversi giorni di pausa.
Gli ultimi aggiornamenti
In Abruzzo si registrano nuovi turni per L’Aquila e Teramo, mentre in Calabria avanzano le operazioni per Catanzaro e Crotone.
Diverse novità anche in Campania, con nuovi aggiornamenti per Avellino, Benevento, Napoli e Salerno. Napoli, in particolare, presenta un ulteriore turno oltre alle successive rettifiche.
Molto attiva ancora una volta l’Emilia-Romagna, dove si registrano nuovi scorrimenti per Bologna, Ferrara, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
Nel Friuli Venezia Giulia avanzano Gorizia e Pordenone, mentre nel Lazio arriva un nuovo turno per Frosinone. Per Roma, invece, compare soltanto lo specchietto riassuntivo del sesto turno, che non rappresenta una nuova tornata di nomine.
In Liguria si aggiorna Savona, mentre in Lombardia arrivano nuovi scorrimenti per Como e Lecco. La novità più significativa riguarda però Milano, che dopo essere rimasta a lungo ferma al terzo bollettino passa finalmente al quarto bollettino.
Nelle Marche si registra un nuovo turno per Ascoli Piceno, mentre in Molise Campobasso raggiunge il quinto turno.
Diversi avanzamenti anche in Piemonte, con nuovi turni per Alessandria, Biella, Cuneo e Torino.
In Puglia si muovono Brindisi, Foggia e Taranto, mentre in Sardegna arrivano ulteriori aggiornamenti per Cagliari, Oristano e Sassari. Oristano raggiunge il quinto turno, mentre Sassari arriva al quarto.
Novità anche in Sicilia, dove avanzano le nomine per Catania, Messina e Palermo. Palermo raggiunge il quinto turno.
Particolarmente ricco anche il quadro della Toscana. Nuovi scorrimenti interessano Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia. Arezzo arriva all’ottavo turno.
In Umbria si registra un nuovo turno per Perugia, mentre in Veneto avanzano Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza.