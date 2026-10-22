Dal 2027 nuovi corsi di specializzazione sostegno online per chi ha tre anni di servizio: ecco il nuovo emendamento al Decreto Scuola

Non c’è solo il doppio canale di reclutamento tra gli emendamenti al decreto scuola in discussione tra dieci giorni in aula. Si interviene anche sul sostegno, proprio nei giorni in cui c’è grande attesa per l’avvio del terzo Ciclo dei Corsi Indire per la specializzazione abbreviata di triennalisti e (forse) specializzati estero.

I nuovi emendamenti

Un ulteriore emendamento consentirebbe di rendere strutturali i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, svolti sia nelle scuole statali che paritarie. In questo modo si potrebbe assicurare la specializzazione anche mediante una formazione online dalla quale resterebbero esclusi i laboratori. In altre parole, non servirebbe un ulteriore tirocinio.

Si tratta degli emendamenti 7.80 di Bucalo (Fd) e 7.79 Paganella, Romeo (Lega).

Se l’emendamento fosse approvato consentirebbe a partire dal prossimo anno scolastico l’ottenimento della specializzazione anche attraverso specifici percorsi di formazione riservati ai docenti che abbiano svolto almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Un percorso che si affiancherebbe agli attuali Tfa sostegno e Corsi Indire abbreviati per la specializzazione.

Triplo canale di specializzazione

Sarebbero considerato validi anche gli anni di servizio prestati nelle istituzioni scolastiche statali e nelle scuole paritarie. Insomma un doppio canale (anzi triplo considerati i Corsi Indire) anche per la specializzazione del sostegno. La ratio di questo emendamento è premiare l’esperienza professionale già maturata dagli insegnanti che hanno lavorato con alunni con disabilità.

La parte più interessante riguarda sicuramente la modalità telematica del corso, se si fa eccezione per le attività di laboratorio non possono essere svolte online. “Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono svolti con il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti”. Vedremo se l’emendamento sarà approvato e se riuscirà a confluire all’jnterno del Decreto Scuola insieme al doppio canale di reclutamento docenti.