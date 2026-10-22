Assunzioni da GPS prima fascia su posto comune: il requisito dei tre anni di servizio

Mai come in queste ultime settimane sembra avvicinarsi la possibilità dell’implementazione del doppio canale di reclutamento all’interno delle procedure di assunzione dei docenti. In attesa di una risposta dell’Europa alla proposta dell’onorevole Mario Pittoni di trasformare le Gps in Gpsr, stanno arrivando gli emendamenti al decreto scuola in discussione in Aula a inizio novembre da parte di Anief e soprattutto da parte di Lega e Fdi.

I nuovi concorsi scuola

Il doppio canale di reclutamento come inciderebbe sull’attuazione di nuovi concorsi scuola nel prossimo futuro? Una domanda importante se consideriamo che proprio nei giorni scorsi sono arrivati provvedimenti importanti in questo senso da parte del ministero come il censimento e collaudo delle aule informatiche e la revisione della tabella dei titoli per i concorsi scuola. Operazioni che sembrano propedeutiche a un immanente nuovo concorso scuola del quale però per il momento non c’è alcuna ufficialità.

Secondo Chiara Cozzetto di Anief, intervenuta a Orizzonte Scuola, l’eventuale via libera al doppio canale di reclutamento per l’utilizzo delle GPS per le immissioni in ruolo anche su posto comune non richiederebbe necessariamente il possesso di almeno tre anni di servizio.

“L’esperienza è già valorizzata attraverso il punteggio maturato in graduatoria”, ha spiegato Cozzetto.

Nel caso del doppio canale proposto da ANIEF, l’intenzione sarebbe quella di estendere al posto comune quello che già avviene per il sostegno, con lo scorrimento della prima fascia su posti residui dopo le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali (da quest’anno).

I tre anni di servizio

Proprio la questione dei posti residui è oggetto di dibattito in questi giorni, considerato che l’emendamento di Fdi e Lega prevede invece un doppio canale che opererebbe unicamente su cattedre non assegnate con le procedure ordinarie di immissioni in ruolo. In limite importante, già sottolineato dall’onorevole Mario Pittoni che ridimensionerebbe il valore di un doppio canale di reclutamento impostato in questo modo. Per quel che riguarda le assunzioni straordinarie da GPS su posto comune, il requisito dei tre anni di servizio fu utilizzato nell’estate del 2021 per l’anno scolastico 2021/22, in ottemperanza al Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021, art. 59, comma 4).

In quel caso servivano tre anni di servizio specifico sulla materia, cosa che Anief vorrebbe evitare in vista di un futuro doppio canale di reclutamento per non creare eccessivi vincoli.