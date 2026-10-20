Assunzione da Gps posto comune: ci sono due emendamenti al Decreto Scuola contro il precariato

Si torna a parlare di doppio canale di reclutamento docenti con la presentazione di due emendamenti al Decreto Scuola presentati da Fratelli d’Italia e dalla Lega. L’obiettivo è affiancare allo strumento dei concorsi scuola, rivelatisi evidentemente inefficaci negli ultimi anni per superare supplentite e precariato, quello delle assunzioni dei docenti precari dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Le proposte

In questo modo si allargherebbe la procedura in vigore da alcuni anni (al momento però non prorogata ancora per il 2027) sul sostegno con lo scorrimento della prima fascia come assunzione straordinaria per il ruolo precedente alla mini call veloce ma che da quest’anno ha visto operare solo su posti residui dagli elenchi regionali per il ruolo dopo le immissioni in ruolo ordinarie.

I due emendamenti al Decreto-legge Scuola sono stati depositati in Senato da Fratelli d’Italia a prima firma della senatrice Ella Bucalo e dalla Lega, rappresentata dal presidente della commissione Istruzione Roberto Marti.

Provvedimenti che si affiancano all’attività degli ultimi anni di Mario Pittoni, responsabile Istruzione della Lega, impegnato nel terzo step che porterebbe all’attuazione del doppio canale di reclutamento mediante la trasformazione delle Gps in Gpsr, attualmente al vaglio di Bruxelles.

Un emendamento al decreto scuola, sempre sul doppio canale di reclutamento, è stato annunciato nelle scorse ore anche da parte di Anief.

Secondo gli emendamenti, le assunzioni mediante doppio canale da Gps sarebbero attivate esclusivamente sui posti vacanti e disponibili residui dopo le ordinarie procedure concorsuali e di scorrimento delle graduatorie regionali. Non si potrebbe in ogni caso andare oltre i tetti massimi delle autorizzazioni assunzionali fissate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si attingerebbe dagli elenchi dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi. Potrebbero essere stabilizzati già in possesso dell’abilitazione per le materie ordinarie o della specializzazione per l’insegnamento sul sostegno.

L’assunzione dei docenti tramite le GPS non inficerebbe il computo totale dei posti da mettere a bando nelle successive selezioni pubbliche.

Gli obiettivi

Il Senatore della Lega Roberto Marti: “Con un emendamento Lega al DL Scuola, intendiamo rendere strutturale dall’anno scolastico 2027/2028 la procedura straordinaria di assunzione da prima fascia GPS, sia per i posti di sostegno che per i posti comuni, per ridurre il precariato, limitare il ricorso alle supplenze e garantire maggiore continuità didattica attraverso un canale residuale”.

Fratelli d’Italia: “Un intervento volto a rendere più stabili gli organici, contrastare il precariato e garantire maggiore continuità educativa agli studenti, nel rispetto delle autorizzazioni assunzionali previste”.