Doppio canale: c’è l’emendamento al Decreto Scuola per assumere direttamente da GPS anche su posto comune

Si torna a parlare di doppio canale di reclutamento con l’emendamento che verrà presentato al fine di un inserimento nel decreto-legge 170, il decreto scuola che a inizio novembre verrà presentato in Aula. L’emendamento prevede di dare il via alle assunzioni da Gps per posto comune, sulla falsa riga di quanto avviene già su sostegno con lo scorrimento della prima fascia in estate come procedura di assunzione straordinaria che precede la mini call veloce (e che quest’anno ha dovuto lasciare il passo, a livello di priorità, agli elenchi regionali per il ruolo.

La conversione del testo

L’emendamento è rivolto alla Commissione Cultura del Senato e consentirebbe di allargare le assunzioni a tempo indeterminato alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze anche su posto comune.

Se l’emendamento passasse, andrebbe a far parte del decreto scuola nell’iter di conversione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri, e che verrà discusso dall’Aula di Palazzo Madama a partire dal prossimo 3 novembre.

L’emendamento sarà presentato da Anief, e prevede un piano di reclutamento ripartito al 50% dai concorsi e 5al 0% da GaE e GPS. Quello che viene definito doppio canale di reclutamento, per il quale si sta già battendo Mario Pittoni, responsabile istruzione Lega, con la proposta di trasformazione delle Gpsr in Gps al vaglio di Bruxelles.

L’addio ai vincoli disciplinari

L’emendamento prevede di dividere al 50% le immissioni in ruolo annuali tra vincitori e idonei delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie, e l’altro 50% da destinare allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle graduatorie provinciali.

Questo richiederebbe una deroga alle restrizioni attuali, con l’addio ai vincoli disciplinari. Servirebbe anche estendere la finestra temporale che al momento limita le stabilizzazioni straordinarie da GPS al solo settore del sostegno e fino al termine del corrente anno solare.

“Come sindacato intendiamo sbloccare la situazione del reclutamento del personale che ancora oggi in Italia produce qualcosa come 200mila supplenze annuali l’anno (che corrispondono a un supplente ogni quattro insegnanti) occorre reintrodurre il doppio canale di reclutamento, assumendo anche dai posti comuni delle GPS, quindi non soltanto da quelle per il sostegno. Ricordiamo che questa possibilità di assunzione è garantita soltanto fino al 31 dicembre di quest’anno e chiediamo che venga estesa, non solo temporalmente, ma anche al personale delle discipline“, ha spiegato Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief.