Visibile il cedolino ottobre per docenti e Ata: in pagamento anche le posizioni economiche

La prossima settimana è in programma il pagamento degli stipendi per il personale docente e per il personale Ata della scuola italiana. Nel frattempo, la fine della settimana appena conclusa ha consentito al personale scolastico di visualizzare il cedolino contenente tutti i dettagli delle voci dello stipendio che sarà poi incassato tra qualche giorno.

Chi riceverà il pagamento

Il cedolino è diventato disponibile e visibile a partire dal pomeriggio di venerdì 16 ottobre. Lo hanno visualizzato gli appartenenti al mondo della scuola facenti parte del personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto. Rientrano in questo gruppo anche i supplenti fino al 30 giugno a patto che i termini per il pagamento siano già stati avviati. Fa quindi riferimento e fede la data di assunzione.

Non ci sono particolari novità nello stipendio di ottobre per i docenti, mentre per il personale ATA sono previsti i pagamenti delle posizioni economiche. Verranno saldati in questo mese gli importi, comprensivi degli arretrati, dalla posizione riconosciuta, dalla decorrenza e dal numero di mensilità da recuperare.

Il giorno dell’accredito

In questo senso consultare il cedolino è utile per vedere nel dettaglio quanto ogni dipendente troverà in busta paga.

Non tutte le posizioni economiche ata verranno regolarizzate in questo mese di ottobre. Alcuni dipendenti, infatti, pur non rientrando negli scorrimenti di ottobre, potrebbero farlo in un secondo momento dal momento che dal ministero sono previsti ulteriori scorrimenti delle graduatorie. Avverrà anche una redistribuzione dei posti rimasti disponibili tra profili e province.

Ottobre sarà un mese importante anche perché consentirà la regolarizzazione dei pagamenti per i neoassunti, dopo alcuni mesi di attesa. Il pagamento per tutti, in ogni caso, docenti e Ata, è previsto per il prossimo venerdì 23 ottobre, giorno in cui le somme arriveranno sul conto con orario che potrebbe differire a seconda dei singoli istituti di riferimento.