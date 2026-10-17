Nuovi concorsi scuola 2026, pubblicati due bandi per docenti e professionisti dell’inclusione: assunzioni e selezioni per soli titoli

Pubblicati il 16 ottobre 2026 due nuovi bandi nel settore dell’istruzione e dell’inclusione scolastica, con opportunità di assunzione a tempo indeterminato e incarichi professionali assegnati attraverso una selezione per soli titoli. Le procedure riguardano l’Accademia di Belle Arti di Bari e il Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno, in Campania, con scadenze fissate rispettivamente al 16 novembre e al 26 ottobre.

Le due opportunità

L’Accademia di Belle Arti di Bari ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un docente di prima fascia nel settore AFAM109, Antropologia e sociologia delle arti, del design e dello spettacolo, corrispondente al precedente settore ABST55.

Le candidature possono essere presentate attraverso il portale nazionale del reclutamento inPA dalle ore 14 del 16 ottobre fino alle ore 14 del 16 novembre 2026. Gli interessati dovranno verificare nel bando ufficiale i requisiti di partecipazione, i titoli richiesti e le modalità di svolgimento della selezione.

Le assunzioni per soli titoli

Un’altra opportunità arriva dalla Campania, dove il Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno C09 ha pubblicato un avviso per la formazione di graduatorie di professionisti da impiegare negli interventi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

La procedura riguarda circa 38 figure professionali destinate ad attività educative, assistenza all’autonomia e alla comunicazione e assistenza educativa specialistica. La selezione avviene per soli titoli, senza prove concorsuali, ed è finalizzata al successivo conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

Le attività previste riguardano il supporto agli alunni con disabilità nei percorsi di inclusione scolastica, attraverso interventi finalizzati a favorire l’autonomia, la comunicazione e la partecipazione alle attività educative.

Per partecipare è necessario possedere i requisiti professionali indicati nell’avviso, che variano in relazione alla figura per la quale si presenta la candidatura. Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 23:59 del 26 ottobre 2026.

A differenza del concorso dell’Accademia di Bari, questa selezione non prevede l’assunzione a tempo indeterminato, ma la costituzione di graduatorie dalle quali attingere per l’affidamento degli incarichi professionali.