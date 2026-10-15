Stipendio docenti ottobre: in pagamento l’emissione speciale, cambia la data del cedolino

Si avvicina il giorno del pagamento degli stipendi scuola per i docenti a ottobre, ma ancora prima arriverà il saldo di un’emissione speciale prevista proprio per questo mese.

L’emissione speciale

In attesa del pagamento dello stipendio in programma la prossima settimana da parte di NoiPA per docenti e personale Ata con contratto a tempo indeterminato o supplenza annuale (il calendario lo prevede il prossimo 23 ottobre) domani verrà saldata l’emissione speciale relativa alle pendenze economiche ancora in sospeso.

L’emissione speciale di ottobre è stata messa in calendario dal ministero, tramite Noipa, per il prossimo 16 ottobre. Questa procedura straordinaria è finalizzata nello specifico al pagamento dei supplenti brevi e saltuari. Domani è prevista l’erogazione dell’emissione speciale, ma il pagamento vero e proprio con accredito sui conti correnti degli aventi diritto arriverà soltanto il prossimo 27 ottobre, quindi dopo il pagamento degli stipendi ordinari. Oltre al pagamento dei supplenti brevi e saltuari, è in programma anche il saldo di emolumenti accessori, arretrati e rimborsi che non rientrano nella normale paga tabellare.

Il cedolino online

Se il 27 è indicato come data utile per l’accredito sui conti correnti, è comunque da mettere in conto che ci possa essere qualche differenza da dipendente a dipendente a seconda del proprio circuito bancario. Qualche ora di differenza nell’erogazione quindi è da mettere in conto.

In attesa del pagamento, nei prossimi giorni si potrà consultare il cedolino che come sempre verrà pubblicato online su Noipa qualche giorno prima del pagamento, mentre le cifre senza il dettaglio sono già disponibili dall’inizio del mese di ottobre. La disponibilità del cedolino completo questo mese avverrà prima del 18 ottobre, che cade nel fine settimana.

Nel frattempo si ragiona non solo sul prossimo rinnovo di contratto scuola, che Valditara vorrebbe gestire con contrattazione separata, ma anche su benefici indiretti per le tasche dei docenti come buoni pasto, quattordicesima e riscatto agevolato della laurea. Ma prima bisognerà trovare un accordo sulla parte normativa del rinnovo di contratto scuola.