Nomine GPS, i nuovi bollettini con gli aggiornamenti in cinque province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS e, rispetto all’ultimo elenco, emergono alcuni nuovi scorrimenti del 13 ottobre. Sono scorrimenti che tengono in conto le nuove disponibilità sopravvenute ad anno scolastico in corso. Partecipano a questi nuovi scorrimenti anche i docenti che non erano stati esaminati nei precedenti bollettini e che da quest’anno, con il nuovo algoritmo che torna indietro, non sono più rinunciatari involontari per sedi non espresse.
Questo sta comportando scorrimenti più lenti e profondi, ma il vantaggio è che non ci sono più docenti esclusi che nei mesi successivi possono potenzialmente presentare ricorso per essere stati ingiustamente scavalcati. Non è ancora un sistema perfetto, ma sta andando sicuramente meglio rispetto agli anni passati.
Solo nei prossimi mesi, a bocce ferme, potremo sapere se davvero questo sistema ha portato i suoi frutti e sarà riproposto i prossimi anni, o se saranno necessari ulteriori accorgimenti.
In Campania si registrano due aggiornamenti. Benevento presenta un nuovo turno datato 11 ottobre, mentre Caserta arriva al terzo turno il 12 ottobre.
Novità anche in Piemonte, dove Asti pubblica un nuovo turno il 13 ottobre. Si tratta di uno degli aggiornamenti più recenti presenti nell’elenco.
In Sardegna si muove invece Nuoro, con un nuovo turno datato 13 ottobre, successivo a quello del 7 ottobre.
In Umbria arriva un nuovo scorrimento per Perugia, con un turno del 12 ottobre.
Nel nuovo elenco compaiono inoltre alcune rettifiche che non vanno considerate come nuovi bollettini. È il caso di Reggio Calabria, con una rettifica dell’8 ottobre, e di Vibo Valentia, con una rettifica del 12 ottobre.
Per Roma, invece, non c’è un nuovo turno: è stato aggiunto soltanto lo specchietto riassuntivo del quinto turno, già pubblicato il 9 ottobre.
Le novità effettive rispetto al precedente elenco sono quindi Benevento, Caserta, Asti, Nuoro e Perugia, con gli aggiornamenti più recenti concentrati il 13 ottobre ad Asti e Nuoro.