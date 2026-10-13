Nomine GPS, i nuovi bollettini con gli aggiornamenti in cinque province

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS e, rispetto all’ultimo elenco, emergono alcuni nuovi scorrimenti del 13 ottobre. Sono scorrimenti che tengono in conto le nuove disponibilità sopravvenute ad anno scolastico in corso. Partecipano a questi nuovi scorrimenti anche i docenti che non erano stati esaminati nei precedenti bollettini e che da quest’anno, con il nuovo algoritmo che torna indietro, non sono più rinunciatari involontari per sedi non espresse.

Questo sta comportando scorrimenti più lenti e profondi, ma il vantaggio è che non ci sono più docenti esclusi che nei mesi successivi possono potenzialmente presentare ricorso per essere stati ingiustamente scavalcati. Non è ancora un sistema perfetto, ma sta andando sicuramente meglio rispetto agli anni passati.

Solo nei prossimi mesi, a bocce ferme, potremo sapere se davvero questo sistema ha portato i suoi frutti e sarà riproposto i prossimi anni, o se saranno necessari ulteriori accorgimenti.