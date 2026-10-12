Interpelli scuola, nuove supplenze per docenti in tutta Italia: domande entro venerdì 16 ottobre

Sono ancora aperti diversi interpelli per il conferimento di supplenze nelle scuole italiane, con scadenze comprese tra martedì 13 e venerdì 16 ottobre 2026. Le opportunità riguardano differenti classi di concorso, con incarichi di durata variabile: dalle supplenze brevi ai contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027.

Le disponibilità interessano soprattutto la scuola secondaria, con posti per discipline scientifiche, tecniche, linguistiche e musicali.

Gli interpelli in scadenza martedì 13 ottobre

In Campania, l’IIS Leonardo Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ricerca un docente per la classe di concorso A033, Scienze e tecnologie aeronautiche. L’incarico prevede 11 ore settimanali nel corso serale, presumibilmente fino al 30 giugno 2027. Le domande devono essere presentate entro le ore 9:00 del 13 ottobre.

In Sicilia, l’Istituto Magistrale Regina Elena di Acireale, in provincia di Catania, ha pubblicato un interpello per la classe BB02, Conversazione in lingua inglese. La supplenza prevede 11 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche. La scadenza è fissata alle ore 8:00 del 13 ottobre.

In Toscana, l’ITS Tullio Buzzi di Prato cerca docenti per la classe A041, Scienze e tecnologie informatiche. Sono disponibili uno spezzone di 4 ore settimanali fino al 16 dicembre 2026 e una cattedra di 18 ore fino al 28 ottobre 2026. Le candidature devono arrivare entro le ore 8:00 del 13 ottobre.

Gli interpelli in scadenza mercoledì 14 ottobre

Nelle Marche, l’IPSIA G. Benelli di Pesaro ricerca un docente per la classe di concorso B007. L’incarico prevede 18 ore settimanali dal 15 al 31 ottobre 2026, con termine per la presentazione delle domande fissato alle ore 10:00 del 14 ottobre.

In Sicilia, l’Istituto Gallo di Agrigento ha pubblicato un interpello per la classe A039, Scienze e tecnologie delle costruzioni navali. La disponibilità riguarda 6 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. Le domande scadono alle ore 12:00 del 14 ottobre.

In Toscana, l’IIS Artemisia Gentileschi di Carrara ricerca un docente di Percussioni, classe AI55, per 13 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. La candidatura deve essere presentata entro le ore 9:00 del 14 ottobre.

Gli interpelli in scadenza giovedì 15 ottobre

In Campania, l’Istituto Superiore V. De Caprariis di Solofra, in provincia di Avellino, ricerca un insegnante per la classe A035, Scienze e tecnologie della calzatura e della moda. La supplenza prevede 14 ore settimanali dal 16 al 30 ottobre 2026, con possibilità di proroga. Il termine per candidarsi è fissato alle ore 12:00 del 15 ottobre.

In Puglia sono disponibili due incarichi in provincia di Taranto. L’IIS G. Moscati di Grottaglie ricerca un docente per la classe BB02, con uno spezzone di 8 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche. La scadenza è alle ore 13:00 del 15 ottobre. L’IIS Quinto Orazio Flacco di Castellaneta cerca invece un docente per la classe A044, con 9 ore settimanali dal 19 ottobre 2026 al 30 giugno 2027. Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 dello stesso giorno.

In Sicilia, il Liceo Classico Empedocle di Agrigento ricerca un docente di Arpa, classe AA55, per 3 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. La candidatura deve arrivare entro le ore 8:00 del 15 ottobre.

Due ulteriori opportunità arrivano dalla Toscana, entrambe in provincia di Firenze. L’IIS A. Meucci ha pubblicato un interpello per la classe A041, Scienze e tecnologie informatiche, con un incarico di 15 ore settimanali fino al 30 giugno 2027, distribuite tra l’ITIS Meucci, l’Istituto Sassetti-Peruzzi e l’IIS Leonardo da Vinci. Le domande scadono alle ore 12:00 del 15 ottobre.

L’IIS A. Checchi di Fucecchio ricerca invece docenti per la classe A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Le disponibilità riguardano un incarico di 18 ore settimanali fino al 31 agosto 2027 e uno spezzone di 6 ore fino al 30 giugno 2027. La scadenza è fissata alle ore 8:00 del 15 ottobre.

Gli interpelli in scadenza venerdì 16 ottobre

In Basilicata, l’IIS Pisticci-Montalbano, in provincia di Matera, ha pubblicato diversi interpelli per l’insegnamento di strumenti musicali. Le disponibilità riguardano Violoncello (AN55), Trombone (AR55), Corno (AD55) e Fisarmonica (AF55), con incarichi dalla presa di servizio fino al 30 giugno 2027. Le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 del 16 ottobre.

In Sicilia, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria, in provincia di Ragusa, ricerca un docente di Flauto, classe AG56, per 18 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. La scadenza è fissata alle ore 10:00 del 16 ottobre.

Infine, in Toscana, l’IIS Artemisia Gentileschi di Carrara ha pubblicato un ulteriore interpello per la classe AK55, Sassofono. L’incarico prevede 8 ore settimanali fino al 30 giugno 2027, con termine per presentare domanda alle ore 9:00 del 16 ottobre.