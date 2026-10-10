Scuole chiuse sabato 10 ottobre per maltempo: scattano le ordinanze, ecco dove

La settimana si chiude con nuovi provvedimenti da parte dei singoli Comuni i cui sindaci sono costretti a diramare disposizioni di chiusura delle scuole per le condizioni meteo avverse che stanno colpendo varie porzioni della nostra Penisola. Già nei giorni scorsi molte scuole sono riaste chiuse per i disagi legati al maltempo, e anche sabato 20 ottobre non sarà esente da questa situazione.

Le zone più colpite sono quelle dove c’è stato un violento nubifragio, in particolare nel Napoletano, e il Trapanese dove si è verificato il fenomeno di una doppia tromba marina. Per oggi sabato 10 ottobre 2026, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo, prevedendo una criticità arancione per temporali su ampi settori di Sicilia, Calabria e Puglia. Allerta gialla, invece, in Abruzzo, Molise, Toscana, Basilicata e Umbria. Alla luce delle previsioni meteorologiche e dei rischi legati alle piogge, diversi sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole per sabato 10 ottobre, attraverso apposite ordinanze comunali.

In Calabria, i provvedimenti di chiusura interessano diversi comuni delle province di Catanzaro e Cosenza.

Nel Catanzarese, le scuole resteranno chiuse nel capoluogo Catanzaro e nei comuni di Botricello, Chiaravalle Centrale, Gimigliano, Lamezia Terme, Montepaone, Taverna e Zagarise.

Le ordinanze riguardano dunque numerosi centri del territorio provinciale, dove le amministrazioni hanno deciso di adottare misure precauzionali in considerazione delle condizioni meteorologiche previste.

Anche nella provincia di Cosenza sono state disposte chiusure. In particolare, le attività scolastiche saranno sospese nei comuni di Cosenza e Rende.

Scuole chiuse in Campania: i comuni interessati

Anche in Campania il maltempo ha spinto diverse amministrazioni comunali a intervenire con provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici.

Le ordinanze riguardano soprattutto la Città Metropolitana di Napoli, territorio già interessato nelle ultime ore da precipitazioni particolarmente intense.

Per sabato 10 ottobre è prevista la chiusura delle scuole nei comuni di Giugliano in Campania, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Quarto, Sorrento e Torre del Greco.

I provvedimenti sono stati adottati a scopo precauzionale, per limitare i rischi legati agli spostamenti degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico in presenza di condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose.

Possibili nuove ordinanze nelle prossime ore

L’elenco delle scuole chiuse potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore, in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle decisioni delle singole amministrazioni comunali.

L’allerta meteo non determina automaticamente la chiusura delle scuole: sono i sindaci, attraverso specifiche ordinanze, a stabilire eventuali sospensioni delle attività didattiche.

Le famiglie e il personale scolastico sono pertanto invitati a consultare i canali ufficiali dei rispettivi Comuni e degli istituti scolastici per verificare eventuali aggiornamenti.