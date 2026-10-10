Concorsi scuola 2026, nuovi bandi per insegnanti: oltre 100 posti a tempo indeterminato, domande aperte fino a novembre

In attesa di capire se verrà bandito o meno un nuovo concorso scuola entro fine anno, ci sono nuove opportunità di lavoro per chi desidera insegnare e ottenere un contratto a tempo indeterminato. Anche nel mese di ottobre 2026 sono diversi i concorsi pubblici per insegnanti con le domande ancora aperte, pubblicati da Comuni e istituzioni di alta formazione. Le selezioni riguardano principalmente la scuola dell’infanzia, ma non mancano opportunità per i docenti dei conservatori e di altre istituzioni formative.

Tra i bandi più interessanti figurano quelli di Roma Capitale, Reggio Emilia e Catanzaro, che prevedono complessivamente 105 posti, con scadenze comprese tra il 10 ottobre e il 6 novembre.

Il concorso di Roma

Roma Capitale ha pubblicato il 5 ottobre un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di 80 insegnanti della scuola dell’infanzia. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Le candidature possono essere presentate attraverso il portale inPA entro le ore 23:59 del 4 novembre 2026. Il bando completo, con tutti i requisiti richiesti per partecipare e le modalità di selezione, è disponibile sulla piattaforma nazionale del reclutamento.

Reggio Emilia

Un’altra possibilità arriva dal Comune di Reggio Emilia, che ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione di 24 funzionari delle reti educative, con specializzazione insegnante. Anche in questo caso si tratta di posti a tempo pieno e indeterminato. La scadenza è particolarmente ravvicinata: gli interessati hanno tempo fino alle ore 23:59 di sabato 10 ottobre 2026 per presentare la domanda.

Catanzaro

È invece stato pubblicato l’8 ottobre il nuovo concorso del Comune di Catanzaro, che prevede l’assunzione di un funzionario insegnante con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura selettiva si svolgerà per esami e il termine per l’invio delle candidature è fissato al 6 novembre 2026.

Concorsi Afam aperti

Le opportunità non si limitano agli istituti scolastici tradizionali. Anche nel settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) risultano aperte diverse selezioni per docenti a tempo indeterminato.

In particolare, il Conservatorio di Latina cerca un docente per l’insegnamento di Pratiche d’insieme e nuovi linguaggi musicali, con scadenza fissata al 17 ottobre. L’ISIA di Firenze ha invece pubblicato una selezione per Teorie e tecniche computazionali, con candidature aperte fino al 25 ottobre.

Ulteriori possibilità arrivano dal Conservatorio di Genova, che cerca un docente di Tecnologie del suono e multimedialità con scadenza al 31 ottobre, dal Conservatorio di Siena, dove è disponibile un posto per l’insegnamento di Pianoforte con termine al 2 novembre, e dal Conservatorio della Spezia, che ha pubblicato un bando per un docente di Flauto con scadenza al 6 novembre.