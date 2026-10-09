Aumento stipendio docenti 2027: scattano i nuovi importi della Retribuzione professionale docenti (Rpd) dal primo gennaio

Da gennaio 2027 il rinnovo di contratto scuola docenti firmato a inizio luglio che ha comportato l’inserimento ad agosto in busta paga degli aumenti e il pagamento dell’emissione speciale con gli arretrati produrrà nuovi effetti. Uno di questi sarà la Retribuzione professionale docenti (Rpd), componente fissa dello stipendio degli insegnanti.

Dodici mensilità

La Rpd viene riconosciuta mensilmente per 12 mensilità e rappresenta una voce accessoria rispetto allo stipendio tabellare. Queste retribuzione ha a che fare con la funzione docente e non si riferisce in senso stretto a orario o incarichi aggiuntivi.

La ratio di questo riconoscimento economico è quella di valorizzare il ruolo professionale degli insegnanti. Non si può parlare di una quota fissa, dal momento che ogni dipendente percepisce una Rpd commisurata a seconda di anzianità di servizio. Quello che non cambia, è la retribuzione in base ai diversi gradi scolastici, dal momento che è fissa per una maestra della primaria come per un insegnate della secondaria.

Le cifre da gennaio

Da gennaio 2027 sono previsti nuovi aumenti contrattuali, in base all’aggiornamento introdotto con la nuova Rpd discussa e inserita all’interno del rinnovo di contratto scuola, parte economica, firmato a fine luglio. Della parte normativa invece si sta ancora discutendo, e la firma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. La nuova Rpd sarà invece corrisposta agli insegnanti a partire dal 1° gennaio 2027, con incrementi differenziati per fasce di anzianità.

Dal 2027 sono previsti incrementi della Retribuzione professionale docenti (RPD), con importi differenziati in base all’anzianità di servizio. Per gli insegnanti con fino a 14 anni di servizio, l’aumento sarà di 5,30 euro mensili, portando la RPD a 210,40 euro. Per i docenti con anzianità compresa tra 15 e 27 anni, l’incremento sarà di 6,60 euro al mese, per un nuovo importo di 258,70 euro. Infine, per gli insegnanti con almeno 28 anni di servizio, l’aumento sarà di 8,30 euro mensili, con una RPD che raggiungerà i 328,60 euro.