Stabilizzazione precari: 12 punti in più in graduatoria unica provinciale per chi ha superato o vinto un concorso ordinario, la proposta del Comitato

Si torna a parlare di supplentite e di contratti a tempo determinato nella scuola, tema sempre caldo e di attualità, come dimostra il dibattito attorno al doppio canale di reclutamento attualmente al vaglio di Bruxelles con la possibilità di trasformare le Gps in Gpsr.

Il doppio canale

A rilanciare la questione, di cui peraltro si parla di fatto quotidianamente con gli interventi di sindacati e politici (Anief e Mario Pittoni della Lega sempre in prima linea in tal senso, oltre alla senatrice Bucalo che ha presentato in tal senso una proposta di legge in discussione al Senato), ci pensa oggi il Comitato Precari Uniti per la Scuola.

L’idea è quella di procedere con una riforma del reclutamento docenti che potrebbe essere basata su alcune proposte imprescindibili, potenzialmente adottabili in maniera alternativa: doppio canale di accesso al ruolo, riapertura delle GaE o istituzione di una Graduatoria unica provinciale di immissione in ruolo.

Una proposta non esclude l’altra, ma soprattutto per consentire un miglioramento della condizione dei precari della scuola potrebbe essere adottata singolarmente, dando secondo il Comitato i suoi effetti sin da subito.

L’obiettivo è quello di svincolare il mondo del reclutamento dalla necessità di passare per i concorsi a crocette, puntando piuttosto a valorizzare l’esperienza accumulata in tanti anno di servizio da precari.

In questo senso il doppio canale di reclutamento consentirebbe di premiare l’anzianità di servizio, scongiurando il rischio di vanificare anni di lavoro in attesa di una stabilizzazione.

Le Gupir

Il comitato crede molto anche nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE) con l’idea di una riapertura e una nuova articolazione collegata al titolo di accesso, che potrebbe essere abilitazione o specializzazione. La proposta prevede che nell’ambito delle graduatorie sarebbero poi considerati anche i titoli posseduti e i servizi già prestati.

Si parla anche di GUPIR, Graduatoria unica provinciale di immissione in ruolo con cui realizzare una graduatoria su base provinciale per ordinare i candidati in base al punteggio previsto dall’attuale tabella ministeriale con maggiorazione di 12 punti per chi abbia superato o vinto un concorso ordinario.