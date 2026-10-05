Doppio canale per assumere da GPS su posto comune: proposta di legge in Parlamento da approvare entro fine legislatura

C’è anche il doppio canale di reclutamento tra le quattro proposte di legge presentate in Parlamento per consentire alla scuola di superare la supplentite e dare una spallata al precariato dei docenti che penalizza loro in primis, ma anche gli studenti privati di continuità didattica. Dover ricominciare ogni anno da un nuovo insegnante, soprattutto per gli studenti più piccoli, comporta la perdita di certezze dal punto di vista didattico e di punto di riferimento dal punto di vista umano e affettivo.

Stop ai concorsi

Assumere dalle graduatorie parallelamente ai concorsi scuola, da mettere in stand by o quantomeno da ridimensionare limitandoli alle graduatorie vacanti, è una proposta che sta portando avanti anche il responsabile istruzione della Lega Mario Pittoni, con il progetto della trasformazione delle Gps in Gpsr al vaglio dell’Europa.

Intanto la proposta in Parlamento su doppio canale e assunzioni da GPS è sponsorizzata da Anief, che chiede di approvarla prima della fine della legislatura. E’ la proposta di legge S 545 che riguarda Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti presentata l’8 febbraio 2023 all’esame della settima commissione del Senato.

Il doppio canale di reclutamento

In tutto sono le quattro proposte di legge presentate dalla senatrice Carmela Bucalo, di Fdi. Il sindacato Anief chiede che siano trasformate in legge nei prossimi mesi. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Sarebbe importantissimo, per il bene del personale della scuola coinvolto e degli studenti iscritti a un corso scolastico, a partire da quelli con disabilità certificata, che le proposte legislative promosse dalla senatrice Bucalo venissero approvate prima della fine di questa XIX legislatura: si tratta innovazioni importanti, ma anche di ritorni, come il doppio canale che permetterebbe la stabilizzazione di decine di migliaia di precari”.

Le altre proposte

Le altre proposte puntano ad assunzioni in ruolo degli operatori socio-educativi Asacom, lavoratori specializzati che supportano gli alunni con disabilità, riscatto gratuito della laurea per permettere l’anticipo pensionistico e riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della carriera e del godimento degli scatti professionali.