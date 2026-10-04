Addio nuovo concorsone scuola, ma sono confermati i percorsi abilitanti solo per la secondaria

E’ ormai assodato che nel prossimo futuro assisteremo a una riduzione dei concorsi scuola, almeno per quel che riguarda i mega concorsoni aperti a tutti come accaduto negli ultimi anni con i tre Pnrr ravvicinati. E’ altrettanto chiaro che in qualche modo i quiz a crocette dovranno proseguire, per lo meno sotto forma di mini concorsi mirati per graduatorie vacanti.

Niente stop ai concorsi

Allo stesso tempo, però questo non comporterà lo stop dei percorsi abilitanti, che proseguiranno con nuovi cicli come avvenuto da quando sono stati istituiti. I nuovi percorsi universitari abilitanti riguarderanno in ogni caso solo scuola secondaria, come stabilito dal nuovo sistema di reclutamento che ha sancito l’obbligo di ottenere l’abilitazione, anche successivamente alla vittoria di un concorso scuola.

Questo lascia fuori i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ai quali sono richiesti i titoli previsti dalla disciplina specifica e i titoli abilitanti sanciti dalla normativa di riferimento.

La laurea in Scienze della formazione primaria consente di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

Gli altri titoli validi

Il diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002 vale come titoli nei casi previsti dalla legge per questo genere di titoli abilitanti. Quindi per infanzia e primaria niente percorsi abilitanti, dal momento che è necessario in base alla normativa fare riferimento ai titoli previsti specificamente per questi ordini di scuola.

Questo significa che secondaria e infanzia-primaria continuano su due binari paralleli per quel che concerne i diversi canali di abilitazione. Il prossimo ciclo di percorsi universitari abilitanti consentirà di ottenere quindi l’abilitazione per la secondaria. Invece per infanzia e primaria bisogna ancora fare riferimento ai titoli abilitanti previsti dalla relativa disciplina.

La specializzazione sostegno

Resta invece tutto fermo almeno per il momento per quel che riguarda il terzo ciclo Indire per la specializzazione sul sostegno. Non dovrebbero esserci dubbi circa la sua attuazione, ma per il momento non è stata ancora comunicata alcuna data ufficiale.