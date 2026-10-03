Nuovi bollettini nomine Gps: si sblocca la situazione a Milano e Roma

Le operazioni di nomina da GaE e GPS continuano ad avanzare e l’ultimo aggiornamento porta due novità particolarmente rilevanti: Milano e Roma pubblicano nuovi scorrimenti il 2 ottobre.

Gli aggiornamenti a Roma e Milano

A Milano, che fino al precedente aggiornamento risultava ferma al secondo turno del 21 settembre, compare ora il terzo bollettino del 2 ottobre. Si tratta quindi di un nuovo passaggio delle nomine nella provincia lombarda, che nelle settimane precedenti aveva proceduto più lentamente rispetto ad altri territori.

Novità anche a Roma. Dopo il terzo turno del 25 settembre e la successiva ripubblicazione dello specchietto riepilogativo il 1° ottobre, il nuovo elenco registra il quarto turno del 2 ottobre.

Gli aggiornamenti non riguardano però soltanto le due grandi province. In Lombardia si registrano nuovi scorrimenti anche a Brescia, dove compare un nuovo turno del 2 ottobre dopo il quarto del 25 settembre, e a Lecco, che pubblica un ulteriore turno dopo quello del 29 settembre. Nuovo avanzamento anche per Sondrio, con una pubblicazione del 2 ottobre.

In Sicilia si muove invece Ragusa, che raggiunge il quarto turno il 2 ottobre, dopo il terzo del 18 settembre.

Nel Lazio compare inoltre una rettifica per Latina, sempre datata 2 ottobre. In questo caso, però, non si tratta di un nuovo scorrimento, ma di una correzione delle operazioni già effettuate.

Gli aggiornamenti da segnalare

Rispetto al precedente aggiornamento, le vere nuove pubblicazioni da segnalare sono quindi Roma, Brescia, Lecco, Milano, Sondrio e Ragusa. Il dato più significativo resta però il movimento delle due grandi province: Milano passa al terzo bollettino, mentre Roma arriva al quarto turno. Nei prossimi giorni continuerà la pubblicazione dei prossimi bollettini, anche se è inevitabile che man mano che si andrà avanti le nomine diminuiranno sempre di più, anche a fronte di nuove disponibilità.

In ogni caso, come spesso avvenuto anche negli anni passati, si andrà inevitabilmente a finire con nomine che arriveranno anche fino a Natale.