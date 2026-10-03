Inserimento prima fascia Gps sostegno: il ministero anticipa la domanda, chi può iscriversi

Per inserirsi nella prima fascia GPS sostegno, non sarà necessario aspettare la prossima riapertura dell’aggiornamento biennale delle graduatorie nel 2028, quando dovrebbe essere varato dal ministero anche il nuovo regolamento. In attesa di capire se arriverà la proroga per lo scorrimento della prima fascia sostegno come assunzione straordinaria per il ruolo anche nel 2027 (per il momento la proroga prevede la validità di questa procedura sino alla fine di quest’anno solare), chi è interessato a inserirsi nella prima fascia gps sostegno può guardare già al 2027 come anno di riferimento.

L’anticipo della domanda

Unicamente, però per l’inserimento in coda, perché per l’inserimento a pettine bisognerà attendere inevitabilmente la riapertura biennale delle graduatorie prevista nel 2028.

Per chi invece si “accontenta” di inserirsi in coda, l’appuntamento è già vicino essendo fissato alla prossima primavera con la riapertura degli elenchi aggiuntivi come sempre collocati nell’anno intermedio di vigenza biennale delle graduatorie. Quindi nel 2027.

Non ci sono ancora date ufficiali, ma se si dovesse fare riferimento agli ultimi appuntamenti, è lecito attendersi che il ministero provveda a un anticipo della domanda al periodo primaverile, in modo che ci si possa iscrivere anche con riserva nel caso in cui non si sia ancora conseguito il titolo utile. Poi si potrà sciogliere la riserva se il titolo sarà stata conseguito entro il 30 giugno 2027.

Lo sancisce l’OM n. 27/2026 all’art. 10 “[…] gli aspiranti docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro i termini specificati dal decreto di cui al comma 3 possono richiedere l’inserimento, per l’anno scolastico 2027/2028, in appositi elenchi aggiuntivi, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.

Chi potrà inserirsi

L’anno prossimo potranno inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS sostegno nel 2027 gli specializzandi TFA sostegno XI ciclo, gli specializzandi Indire che non hanno sciolto la riserva entro lo scorso 2 luglio (attenzione al collocamento nell’elenco aggiuntivo e non in prima fascia), gli specializzandi sostegno con titolo estero già conseguito e domanda riconoscimento presentata.

Il titolo dovrà essere ottenuto dopo il 16 marzo 2026 (termine ultimo per la presentazione delle domande GPS 2026/28) ed entro il 30 giugno 2027 oppure prima del 16 marzo 2026 ma non inserito in prima fascia GPS potranno inserirsi anche diplomati magistrale entro a.s. 2001/02.