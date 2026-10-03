Festività extra lunedì 2 novembre in molte regioni, poi lungo ponte l’8 dicembre

Quest’anno amara sorpresa per chi guarda già al calendario scolastico poche settimane dopo l’inizio delle lezioni aspettando già qualche pausa prima delle festività natalizie. Il calendario scolastico 2026/27 fa cadere la prima festa in programma in autunno, la festa di Tutti i Santi, 1° novembre, di domenica.

Giorno extra di festa

Significa un giorno in meno di festa e anche una possibilità in meno di ponte, ma non per tutti. Alcuni fortunati studenti (e docenti) potranno beneficiare di un giorno extra di festa, che in questo caso cadrà anche di lunedì, giorno particolarmente gradito perché allunga il weekend.

Ma non essendo una festività nazionale, non varrà per tutti. Stiamo parlando delle regioni che hanno deciso di istituire una giornata di festa per lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti. Niente lezioni in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento. Tutte le altre regioni, invece, dovranno fare regolarmente lezioni, facendosene una ragione.

Ancora più fortunati gli studenti del Veneto, che potranno beneficiare si una sospensione che andrà addirittura dal 30 ottobre al 2 novembre. Senza considerare la Provincia autonoma di Bolzano è che sospende le lezioni dal 2 all’8 novembre.

Una pausa non da poco considerato che includerà, per le regioni interessate, anche il fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre.

Lungo ponte a dicembre

Questa la situazione per la prima festività prevista dopo l’inizio delle lezioni. L’appuntamento successivo è direttamente con dicembre, e si riferisce all’8 dicembre, che nel 2026 cadrà di martedì. In questo caso la buona notizia è che ci potrà essere un lungo ponte considerato che molte Regioni hanno già deciso la sospensione delle lezioni anche lunedì 7 dicembre.