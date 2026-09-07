Secondo bollettino gps: al via questa settimana con le disponibilità sopravvenute

E’ iniziata la settimana che porterà inevitabilmente all’avvio del secondo turno di convocazioni mediante algoritmo utili al conferimento delle supplenze docenti per il prossimo anno scolastico. Sono passati diversi giorni dalla conclusione della pubblicazione del primo bollettino, weekend compreso, e dunque gli uffici scolastici dovrebbero aver avuto il tempo di mettere a punto gli elenchi delle disponibilità integrandoli con quelle sopravvenute che potranno adesso essere assegnate a chi ancora non ha ricevuto un incarico.

Le disponibilità sopravvenute

E’ proprio questa la novità più importante da sottolineare. Le disponibilità sopravvenute potranno essere assegnate a tutti i candidati che ancora non hanno ricevuto un incarico e sono presenti in graduatoria, non solo a quelli che non sono stati esaminati nei turni precedenti.

E’ questa la novità principale dell’algoritmo 2026/27, modificato con un nuovo sistema di ripescaggio che ad ogni turno successivo di bollettini riprenderà in esame i docenti che non hanno ottenuto alcun incarico dal turno precedente. Docenti che fino allo scorso anno, con il vecchio algoritmo che non tornava indietro, risultavano rinunciatari involontari per sedi non espresse e che invece da quest’anno avranno la possibilità di ottenere incarichi nei turni successivi beneficiando anche delle disponibilità sopravvenute.

Quali incarichi verranno aggiunti

Nelle nuove disponibilità verranno inserite mancate prese di servizio, part-time, aspettative e congedi richiesti dopo il 1° settembre, assegnazioni provvisorie interprovinciali tardive, posti di sostegno in deroga.

La possibilità che l’avvio del secondo turno inizi questa settimana è concreta, ma non ci sono alcune scadenze fisse e soprattutto non è detto che tutti gli uffici scolastici provinciali inizino in contemporanea, anzi. Dipenderà dal completamento delle operazioni di ciascun ufficio che a sua volta dipende spesso dalla consistenza degli elenchi e dalla grandezza degli stessi. In ogni caso è possibile che i primi incarichi di supplenza comincino ad essere assegnati già a partire dalla giornata di oggi con i nuovi bollettini.