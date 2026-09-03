Nuove rettifiche al primo turno di bollettini GaE e GPS: gli aggiornamenti delle ultime ore

Con il primo turno di bollettini Gps praticamente al completo, le attenzioni si spostano adesso sul secondo tutno che non potrà però partire se gli Uffici scolastici non avranno il quadro completo delle disponibilità. Cosa che richiederà qualche giorno di tempo, ragion per cui è lecito pensare che il secondo turno difficilmente possa iniziare prima della settimana prossima, in altri casi anche quella successiva, quella che coinciderà con l’avvio della maggior parte delle lezioni in tutta Italia.

Le rettifiche

Per questo non sorprende che nelle ultime ore non risultino nuove province aggiunte all’elenco dei bollettini per le nomine da GaE e GPS al 31 agosto e al 30 giugno 2027, ma sono arrivate diverse rettifiche e integrazioni che aggiornano pubblicazioni già note.

Tra le novità c’è Modena, dove al primo turno già pubblicato si aggiunge una rettifica del 2 settembre.

In Liguria, per Savona è stata diffusa una nuova rettifica datata 3 settembre.

Ulteriore aggiornamento anche in Lombardia per Bergamo, dove dopo la rettifica del 1° settembre ne è stata pubblicata un’altra il 2 settembre.

Nelle Marche si registrano più novità. Ascoli Piceno ha pubblicato una rettifica il 2 settembre, mentre per Pesaro Urbino sono arrivati diversi atti successivi: una nota e una parziale rettifica del 2 settembre, seguite da un’ulteriore parziale rettifica del 3 settembre.

In Puglia, anche Brindisi aggiorna il proprio bollettino con una rettifica del 2 settembre.

Più articolata la situazione in Sicilia. Per Agrigento sono state pubblicate una rettifica relativa alle classi di concorso A060 e AM48 il 1° settembre e una successiva rettifica per A023 il 2 settembre. A Ragusa è arrivata invece una rettifica parziale del 2 settembre, mentre a Trapani risultano una rettifica relativa a EEEE e un ulteriore provvedimento di rettifica, entrambi datati 2 settembre.

Nuovi aggiornamenti anche in Umbria. Per Perugia è stata pubblicata una ulteriore parziale rettifica del 2 settembre, mentre anche Terni registra una nuova parziale rettifica nella stessa data.

Integrazioni e correzioni

Il quadro delle province resta quindi invariato rispetto al precedente aggiornamento, ma continuano a susseguirsi rettifiche, integrazioni e correzioni dei primi bollettini, segno che le operazioni di nomina sono ancora in fase di assestamento.