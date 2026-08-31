Nomine GaE e GPS 2026/27, nuovi bollettini appena pubblicati: si allunga l’elenco delle province

Continuano ad arrivare nuovi bollettini per le nomine da GaE e GPS relative alle supplenze al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027. Nelle ultime ore di oggi 31 agosto il quadro si è arricchito di diverse nuove province, mentre in alcuni territori sono arrivate rettifiche o persino annullamenti di turni già pubblicati.

Le novità

Tra le novità più recenti c’è Vibo Valentia, in Calabria, dove è stato pubblicato il turno n. 1 del 31 agosto. Per i docenti individuati la presa di servizio è fissata al 1° settembre 2026. Sempre in Calabria erano già disponibili le pubblicazioni di Cosenza e Reggio Calabria.

Nuovo ingresso anche per Verbano Cusio Ossola, in Piemonte. Il turno n. 1 è stato pubblicato il 31 agosto e la presa di servizio dovrà avvenire a partire dal 1° settembre. Ai docenti viene inoltre consigliato di prendere preventivamente contatto con la segreteria della scuola assegnata o di consultare il sito dell’istituto per verificare eventuali indicazioni organizzative.

In Puglia si aggiunge Brindisi, con il bollettino n. 1 del 31 agosto. I destinatari dovranno assumere servizio il 1° settembre, salvo differenti disposizioni del dirigente scolastico. La regione era già presente nell’elenco con Bari, dove è stata indicata la stessa data per la presa di servizio.

Tra le nuove pubblicazioni compare anche Sassari, che porta la Sardegna nell’elenco delle regioni con bollettini già disponibili. Anche in questo caso i candidati individuati sono chiamati ad assumere servizio il 1° settembre presso la scuola assegnata.

Si amplia inoltre la situazione della Sicilia con l’arrivo di Siracusa, che si aggiunge alle pubblicazioni già disponibili per Agrigento e Palermo.

Molto consistente l’aggiornamento della Toscana. Alle province già presenti si aggiungono infatti Firenze, Lucca e Pistoia. Per Lucca il bollettino n. 1 è datato 31 agosto e i destinatari dovranno prendere servizio entro il 2 settembre 2026. Restano già disponibili anche gli esiti per Arezzo, Livorno, Pisa e Siena.

Non ci sono però soltanto nuove province. In Friuli Venezia Giulia va segnalata una novità particolarmente importante per Pordenone, dove il turno 3 precedentemente pubblicato risulta annullato il 31 agosto. Gli aspiranti interessati dovranno quindi prestare attenzione alle successive comunicazioni dell’Ufficio scolastico.

Anche in Umbria c’è un aggiornamento: per Perugia, dopo il bollettino n. 2 del 28 agosto, è stata pubblicata una rettifica parziale il 31 agosto.

Le province più grandi

Tra le province di maggiore peso resta poi Roma, dove il primo turno delle nomine è già stato pubblicato. Nel Lazio risultano disponibili anche gli esiti per Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

In Piemonte, oltre alla novità di Verbano Cusio Ossola, il quadro è ormai molto avanzato. Sono già presenti Torino, con il primo turno del 29 agosto, oltre ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.

Anche la Lombardia presenta ormai più territori coinvolti nelle operazioni: risultano pubblicazioni per Cremona, Monza e Brianza e Varese.

In Veneto sono già disponibili i bollettini per Padova, Rovigo, Belluno e Treviso, con quest’ultima provincia che aveva pubblicato il turno n. 1 il 28 agosto.

In Abruzzo restano presenti L’Aquila, Teramo e Chieti-Pescara. Per quest’ultima provincia è arrivato anche un avviso integrativo del 31 agosto, che aggiorna la precedente pubblicazione.

Completa al momento il quadro il Molise, con Campobasso e il bollettino n. 1 del 28 agosto.

Cosa succede ora

La situazione resta comunque in rapida evoluzione. Nelle ore immediatamente precedenti e successive alla presa di servizio possono infatti comparire nuovi turni, rettifiche, integrazioni o annullamenti, motivo per cui è importante verificare non soltanto la prima pubblicazione del bollettino, ma anche gli eventuali aggiornamenti successivi.