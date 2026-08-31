Conferma sostegno: ultimo giorno per le nomine, ecco gli ultimi bollettini pubblicati

Ultimo giorno oggi, almeno dal punto di vista ufficiale e delle indicazioni ministeriali, per la pubblicazione delle nomine sul sostegno che fanno riferimento alle supplenze per il 2026/27 riservate ai docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Diciamo dal punto di vista ufficiale, perché il 31 agosto è il termine indicato dal ministero nei confronti degli Uffici scolastici per perfezionare le operazioni di nomina in virtù della simulazione effettuata nei giorni scorsi con il bollettino zero per verificare nominabilità dei docenti e disponibilità dei posti.

Le province in ritardo

C’è da mettere in preventivo che qualche nomina possa essere anche effettuata nei prossimi giorni, qualora nei singoli uffici scolastici dovessero insorgere problematiche che portino a un ritardo, ma dovrebbe essere in ogni caso una questione di una minoranza di posti che fa riferimento a casistiche isolate. A conferma di ciò il fatto che molte province siano già avanti con il lavoro e che moltissimi bollettini sono già stati pubblicati, come dimostra anche il fatto che sia già stata avviata la procedura per il primo bollettino riservato a tutti gli altri docenti che aspettano una nomina mediante algoritmo con informatizzazione nomine supplenze, cosa che può avvenire solo dopo le conferme sul sostegno.

I bollettini pubblicati

In Basilicata è disponibile il provvedimento di Potenza, mentre in Abruzzo sono stati pubblicati gli esiti per L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo. Per quest’ultima provincia è stata resa disponibile anche una rettifica/integrazione del 28 agosto.

In Calabria risultano pubblicati i bollettini di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. In Campania, invece, sono disponibili gli esiti di Caserta, Napoli e Salerno, con Salerno che ha pubblicato anche delle rettifiche in data 28 agosto.

Numerose pubblicazioni anche in Emilia-Romagna, dove sono presenti i provvedimenti relativi a Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma e Piacenza.

Per il Friuli Venezia Giulia sono disponibili gli esiti di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Proprio Udine ha pubblicato anche un’integrazione e rettifica.

Nel Lazio sono presenti i bollettini di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo. Per Frosinone è stata pubblicata anche un’integrazione. In Liguria, invece, risultano disponibili i provvedimenti di Genova, La Spezia e Savona.

Per la Lombardia le pubblicazioni riguardano al momento Cremona, Monza Brianza e Varese, mentre nelle Marche sono disponibili gli esiti di Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino e Macerata. In Molise è stato pubblicato il provvedimento di Campobasso.

Ampio il quadro anche in Piemonte, con i bollettini di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

In Puglia risultano pubblicati gli esiti di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Per Bari sono intervenute anche due successive rettifiche del 28 agosto.

Per la Sardegna sono disponibili le pubblicazioni di Cagliari, Nuoro e Sassari, mentre in Sicilia figurano Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani.

In Toscana sono stati pubblicati i provvedimenti di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena. Per Pisa è disponibile anche una rettifica del decreto.

In Umbria risultano pubblicati gli esiti di Perugia e Terni. Per Perugia il bollettino è stato interessato da più aggiornamenti, con una parziale rettifica, un’ulteriore rettifica e una successiva integrazione.

Infine, in Veneto sono disponibili le pubblicazioni relative a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Anche per Rovigo è stata pubblicata una rettifica del bollettino.

L’elenco resta in aggiornamento, in attesa delle ulteriori pubblicazioni da parte degli Uffici scolastici territoriali.