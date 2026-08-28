I nuovi primi bollettini Gps appena pubblicati nel pomeriggio: aggiornamenti anche nel weekend?

Continuano ad arrivare nuovi bollettini per il primo turno Gps in questa prima giornata di pubblicazioni, dopo la due giorni di avvio del bollettino zero dedicata agli insegnanti di sostegno su richiesta delle famiglie. Già in prima mattinata sono stati pubblicati i primi bollettini da parte delle province che hanno avviato la procedura dopo essersi dedicate al sostegno, ma nelle ultime ore si sono aggiunte nuove province e la sensazione è che fino a stasera se ne aggiungeranno ancora delle altre.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Sicuramente non si riuscirà a completare il quadro completo entro il 31 agosto, come auspicato dal ministero (più probabile che si riesca o che quantomeno si vada vicini al risultato con le conferme sul sostegno), ma non è da escludere che per accelerare in vista della presa di servizio del primo settembre, molti uffici scolastici non pensino a fare gli straordinari anche durante il weekend.

Ricordando sempre che c’è l’appendice di lunedì prima della fine del mese dove davvero potrebbe arrivare una pioggia di bollettini. Nel frattempo alle 18 del 28 agosto, la situazione aggiornata sulla pubblicazione dei bollettini risulta questa:

I bollettini pubblicati finora

in Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio scolastico territoriale di Pordenone ha pubblicato gli esiti relativi al terzo turno di nomina per il conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente.

Nel Lazio sono disponibili i primi bollettini sia per Frosinone, con il bollettino n. 1 del 27 agosto, sia per Viterbo, dove è stato pubblicato il primo bollettino relativo alle nomine.

In Piemonte è arrivata anche la pubblicazione di Novara, con il bollettino n. 1 relativo agli esiti della procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze agli aspiranti inseriti nelle GPS.

Anche la Toscana entra nell’elenco delle province che hanno già avviato le nomine: a Siena è stato pubblicato il turno n. 1 per gli incarichi a tempo determinato del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027.

In Umbria, infine, l’Ufficio scolastico territoriale di Perugia ha pubblicato il bollettino n. 2 del 28 agosto, relativo alle nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo.

L’elenco è in continuo aggiornamento, con ulteriori province che potrebbero pubblicare nelle prossime ore i rispettivi bollettini di nomina.