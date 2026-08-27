Primo turno GPS 2026: le province che possono già pubblicare il primo bollettino

Il primo bollettino Gps potrebbe arrivare già oggi per alcune province. Quali? Indiziate numero uno sono quelle province che nelle scorse ore hanno già provveduto ad avviare la simulazione per il bollettino zero, quello utile ad assegnare le cattedre ai docenti di sostegno confermati dalle famiglie. Il bollettino zero serve come simulazione interna per verificare disponibilità del posto oggetto di conferma e nominabilità del docente destinatario di conferma da parte della famiglia.

L’avvio dell’algoritmo

Una volta pubblicati i bollettini per le conferme sul sostegno, non ci sono impedimenti ad avviare l’algoritmo per assegnare il primo turno Gps, ripulito dai posti assegnati alla conferma sul sostegno e con le graduatorie scremate dai docenti che sono stati confermati sullo stesso posto dello scorso anno.

Secondo il ministro Valditara, che ha annunciato nelle scorse ore i dati relativi al prossimo anno scolastico, saranno 75mila i docenti esaminati dal bollettino zero in tutta Italia, potenziali confermati sul sostegno. Naturalmente non tutte le conferma andranno a buon fine considerato che alcuni dei docenti destinatari di conferma sono nel frattempo stati assunti in ruolo e che alcuni posti potrebbero essere non disponibili. Vanno eliminati dai candidati anche i docenti che non risulteranno nominabili nella simulazione del primo bollettino, mediante bollettino zero che resta negli uffici. Viene pubblicato invece il decreto di individuazione dei docenti confermati sui posti di sostegno.

Le province in vantaggio

Non è né il bollettino zero né il bollettino uno, ma come alcuni Uffici Scolastici lo chiamano, semplicemente “bollettino continuità sostegno”.

In base ai bollettini sul sostegno già emanati, ci si può aspettare nelle prossime ore, forse anche oggi, il bollettino uno da parte di Puglia (Bari), Umbria (Perugia) e Veneto (Rovigo). Se altre province in giornata riusciranno a pubblicare il risultato del bollettino zero, potrebbero dopo poco pubblicare anche il primo bollettino Gps. In ogni caso è lecito attendersi entro la fine della settimana almeno qualche primo bollettino tramite algoritmo.