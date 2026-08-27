Conferme sostegno: ecco le nuove province che hanno pubblicato da poco e che sono pronte al primo bollettino Gps

Aumentano significativamente le province che in questo secondo giorno di pubblicazioni hanno reso noto i bollettini relativi alle conferme dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Ricordiamo che non si tratta del bollettino zero vero e proprio, che è una simulazione e ha valore interno all’ufficio scolastico stesso, ma il bollettino che è il frutto della simulazione stessa atta a verificare disponibilità del posto oggetto di richiesta di conferma e disponibilità del docente destinatario della continuità stessa.

L’interesse nei bollettini

L’elenco delle province che hanno pubblicato già il bollettino sulle conferme sul sostegno non interessano solo i docenti coinvolti dalla richiesta di continuità da parte dei genitori degli alunni seguiti l’anno scorso e che hanno confermato al propria disponibilità con la domanda per le max 150 preferenze, ma riguarda anche tutti gli altri docenti precari in attesa degli esiti dell’informatizzazione nomine supplenze.

Perché? Perché le province che hanno già pubblicato il bollettino per le conferme sul sostegno e che quindi hanno perfezionato l’elaborazione del bollettino zero, hanno di fatto il via libera per procedere adesso con il primo bollettino gps, che potrebbe dunque arrivare già nelle prossime ore.

I bollettini pubblicati

Certezze non ce ne sono, ma è molto probabile che il primo bollettino gps in queste province possa arrivare anche prima della fine di questa settimana, dunque tra stasera e domani. In questi primi due giorni le pubblicazioni dei bollettini sul sostegno sono partite ma vanno un po’ a rilento, il che fa pensare che per rispettare la scadenza di fine agosto possa essere necessario, come lo scorso anno, anche fare gli straordinari durante il fine settimana considerato che la fine del mese è prevista per il prossimo lunedì.

Sono già stati pubblicati i primi bollettini di riconferma dei docenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27. Al momento risultano disponibili quelli di Salerno in Campania, Udine in Friuli Venezia Giulia, Frosinone nel Lazio, Cuneo e Novara in Piemonte, Bari in Puglia, Perugia in Umbria e Rovigo in Veneto. Per Perugia sono state inoltre pubblicate due rettifiche nella giornata del 27 agosto. L’elenco resta in aggiornamento.