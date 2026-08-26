Nomine supplenze docenti: ecco i posti disponibili per il primo bollettino al 31 agosto e 30 giugno 2027

Sono ore decisive per i primi bollettini relativi all’assegnazione delle supplenze in vista del prossimo anno scolastico. Sono le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2027 che verranno conferite mediante l’informatizzazione delle nomine mediante algoritmo, quest’anno rivisto con meccanismo che consentirà di tornare indietro e ripescare i docenti. Ma la procedura informatizzata che assegnerà le nomine per l’anno scolastico 2026/27 verrà preceduta dal bollettino zero riservato al sostegno, per verificare disponibilità dei posti e nominabilità dei docenti destinatari di richiesta di continuità.

La domanda per le max 150 preferenze

L’obiettivo del ministero è completare il bollettino zero entro la fine di agosto, ovvero lunedì prossimo, ma è molto probabile che si riesca a concludere la procedura entro la fine di questa settimana.

La procedura riguarda i docenti che hanno presentato la domanda per le max 150 preferenze entro lo scorso 29 luglio.

In queste ore gli Uffici scolastici sono alle prese con la creazione dei posti orario, una delle novità del 2026/27 introdotte nell’ordinanza per le supplenze. Ma anche una volta conclusa questa procedura, è possibile che si vengano a formare altri posti orario che potranno andare a formarsi prima delle nomine effettive.

I posti disponibili

In questi giorni continua la pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici delle disponibilità in vista delle nomine, ma non è tassativo che questo avvenga. Lo sancisce l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 art. 12 comma 6 “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti docenti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.

In ogni caso ormai i giochi sono fatti, quindi al di là delle disponibilità quello che conta adesso sono le assegnazioni da parte degli uffici scolastici provinciali dei posti in base alle scelte fatte dai docenti e in base alle posizioni in graduatoria. Questi i posti attualmente disponibili, elenco in aggiornamento.