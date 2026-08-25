Nomine sostegno: via da oggi alle supplenze 2026/2027 per la conferma delle cattedre

Prende ufficialmente da oggi il via la procedura riservata alla continuità sostegno in vista del prossimo anno scolastico, il 2026/2027. Questo significa che già da oggi 25 agosto può prendere il via la procedura di assegnazione delle supplenze.

Il bollettino zero

E’ possibile grazie alla concomitanza con la conclusione della finestra riservata alla mobilità annuale. Con l’archiviazione di questo tipo di procedura, può prendere il via quella inerente l’assegnazione delle cattedre a tempo determinato, che dall’anno scorso vive dell’appendice rappresentata dalla conferma della continuità didattica sui posti di sostegno, che precede l’algoritmo e che deve concludersi entro la fine di agosto.

La procedura del bollettino zero riservata ai docenti confermati sul sostegno potrà in ogni caso essere di fatto contestuale a quella per l’assegnazione di tutte le altre cattedre Gps.

Da oggi, fino al prossimo lunedì che coincide con la fine del mese (ipotizzabile quindi che si riesca a perfezionare la procedura già entro venerdì senza ricorrere alla limitata coda del 31 agosto che cade di lunedì subito dopo il weekend, si procederà con l’elaborazione delle conferme sulla continuità e conferimento delle supplenze.

I requisiti oggettivi e soggettivi

Il bollettino zero, che come l’anno scorso non verrà pubblicato, serve di fatto a livello interno come simulazione per gli uffici scolastici che devono verificare i criteri soggettivi e oggettivi dei docenti destinatari di conferma in modo così da procedere all’eventuale assegnazione della stessa cattedra dello scorso anno, così come richiesta dalle famiglie degli studenti che hanno seguito fino allo scorso giugno.

Il requisito oggettivo è che il posto sia disponibile, quello soggettivo è che il docente sia nominabile. In questo caso viene meno la posizione in graduatoria e un docente destinatario di continuità può scavalcare un collega con punteggio superiore, anche senza specializzazione.

Nominabile significa che nel turno zero il destinatario di continuità risulta che avrebbe maturato l’assegnazione di una qualsiasi cattedra (su sostegno o su classe di concorso comune tra quelle inserite).