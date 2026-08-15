Mini call veloce sostegno: 3.931 posti disponibili, ecco dove regione per regione

Anche nel giorno di Ferragosto i docenti interessati stanno presentando domanda per la mini call veloce sostegno 2026. Si pensava che quest’anno la mini call veloce addirittura potesse non avere luogo, per mancanza di posti disponibili residui dopo le immissioni in ruolo, gli elenchi regionali per il ruolo e lo scorrimento della prima fascia gps sostegno. E invece, pur non essendoci tantissimi posti disponibili, la mini call si fa ed evidenzia un totale complessivo di 3.931 posti, distribuiti in sei regioni.

La ripartizione regionale

Non sono molte le regioni in cui ci sono posti disponibili, ma ci sono. Ad esempio in Emilia-Romagna sono disponibili in tutto 45 posti. Nello specifico, a Piacenza ci sono 2 disponibilità per il sostegno nella scuola dell’infanzia, quindi ADAA, e 40 posti per la scuola primaria, ADEE. Ci sono anche altri 3 posti ADEE a Reggio Emilia.

In Friuli Venezia Giulia le disponibilità sono invece 67, e fanno tutte riferimento alla scuola primaria. Nello specifico, ci sono 5 posti a Gorizia, 39 a Pordenone, 17 a Trieste e 6 a Udine.

Numeri più interessanti in Liguria, dove il totale raggiunge 236 posti. A Genova ci sono in tutto 169 disponibilità, mentre a Imperia risultano 3 posti ADAA per l’infanzia e 45 ADEE per la primaria. A Savona invece sono disponibili altri 19 posti.

Tanti posti in Lombardia

La regione con il maggior numero di disponibilità è nettamente la Lombardia, che da sola mette a disposizione oltre 2.660 posti. La provincia con maggiori disponibilità è Milano, con ben 1.076 posti. Seguono Como con 241 posti, Bergamo con 235, Mantova con 166, Monza e Brianza con 164, Cremona con 154, Pavia con 149, Brescia con 135 e Varese con 122. Completano il quadro Lecco con 74 posti, Lodi con 77 e Sondrio con 67.

In Piemonte ci sono in tutto 282 posti. Si va dai 24 di Alessandria ai 27 di Asti, passando per i 36 di Biella, i 6 di Cuneo, i 10 di Novara e i 35 di Torino. Nel Verbano-Cusio-Ossola risultano inoltre 7 posti ADAA e 43 ADEE, mentre a Vercelli le disponibilità arrivano a 94.

Chiude il quadro delle regioni con disponibilità residue il Veneto con 641 posti. Si dividono in 61 posti a Belluno, 16 a Padova, 24 a Rovigo, 12 a Treviso, 171 a Venezia, 176 a Verona e 181 a Vicenza.