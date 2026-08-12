Sette posti per ADAA e 43 per ADEE: ci sono già le prime disponibilità per la mini call veloce sostegno

Ci sono i primi posti per la mini call veloce in vista dell’apertura delle domande che prenderanno il via dal prossimo 14 agosto (c’è tempo per presentare la domanda fino al 19 agosto). E’ ancora in corso lo scorrimento della prima fascia gps sostegno, per la fase provinciale. Poi sarà la volta della fase interprovinciale riservata appunto alla mini call veloce.

Le procedure di assunzione straordinaria

Procedura per la quale c’erano non pochi dubbi circa la possibile attuazione, considerato che quest’anno gli elenchi regionali per il ruolo hanno “rosicato” ulteriori posti in ambito assunzioni straordinarie per il ruolo rispetto al passato.

La mini call veloce scivola dunque al terzo posto nella graduatoria di queste procedure, e per questo si deve accontentare soltanto di posti residui. Di qui i dubbi dei sindacati circa la possibilità che la procedura stessa venisse attuata oppure no.

Ma le prime disponibilità di posti, anche se pochi, in anticipo rispetto al previsto, fanno capire che la procedura comunque si svolgerà Bisognerà solo vedere il numero complessivo di posti che metterà a disposizione.

I posti disponibili

Al momento, a 48 ore dall’avvio della procedura, i posti disponibili per Mini Call veloce 2026 sono confermati nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. I posti disponibili pubblicati sono 7 per ADAA e 43 per ADEE. Vedremo se nelle prossime ore emergeranno nuove disponibilità, se le disponibilità si fermeranno qui o se bisognerà aspettare la fine dello scorrimento prima fascia sostegno valida a livello provinciale per poi passare alla fase interprovinciale. Ancora nulla per ADSS.

Subito dopo la mini call veloce, entro la fine di agosto, prenderà poi il via la fase riservata alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia. La fase preliminare sarà caratterizzata dal bollettino zero, una simulazione utile a verificare disponibilità di posti e nominabilità dei docenti coinvolti nella procedura di continuità. Poi, sempre entro fine agosto, dovrebbe essere pubblicato anche il bollettino uno con avvio standard dell’algoritmo riservato a tutti gli altri docenti che hanno presentato la domanda per le max 150 preferenze.