In pagamento l’emissione speciale per gli arretrati scuola: per i supplenti attesa anche fino all’autunno

Domani è il giorno dell’emissione speciale da parte di Noipa che consentirà ai docenti di ruolo e al personale Ata di ottenere finalmente gli arretrati relativi al rinnovo del contratto scuola con scadenza 2027 firmato all’inizio di luglio. Gli arretrati dovrebbero arrivare, secondo quanto hanno saputo i sindacati (ma non ci sono comunicazioni ufficiali del ministero e di Noipa in questo senso) anche per i supplenti con contratto al 31 agosto.

Il pagamento dei supplenti

Qualche incertezza per quelli con contratto al 30 giugno, che hanno comunque buone possibilità di rientrare tra gli aventi diritto al pagamento con questa emissione speciale. Molto meno probabile invece, per usare un eufemismo, che il pagamento possa interessare già in questa sessione di agosto i supplenti brevi e saltuari.

Secondo i sindacati, per questa categoria di docenti, l’ipotesi più probabile è che il pagamento mediante emissione speciale possa essere rinviato addirittura in autunno.

In attesa del cedolino

Ma fino a quando NoiPA non emetterà un calendario ufficiale, certezze non se ne potranno avere.

Qualche certezza in più invece hanno i supplenti brevi per quel che riguarda il pagamento delle spettanze: nessuna certezza, ma ci sono buone possibilità che si proceda con un’emissione speciale di NoiPA il 18 agosto, la prossima settimana al rientro dal weekend di Ferragosto.

Cresce intanto l’attesa per visionare il cedolino NoiPA contenente il dettaglio delle voci che compongono lo stipendio: ad agosto infatti sono stati inseriti i primi aumenti relativi al rinnovo di contratto scuola, ma il totale ha deluso non poco gli aventi diritto. Solo la lettura del cedolino contenente il dettaglio con le voci di accredito e detrazioni potrà evidenziare le vere ragioni di importi totale per larga parte inferiori alle aspettative.