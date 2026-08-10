Ecco gli arretrati scuola: sono visibili su NoiPA, ma arriveranno sul conto fra una settimana

Domani scatta l’emissione speciale per gli arretrati scuola, ma già da oggi oggi 10 agosto docenti e personale ATA possono iniziare a vedere su NoiPA l’importo degli arretrati legati al rinnovo del contratto 2025-2027. Si tratta di un pagamento separato rispetto allo stipendio ordinario di agosto.

Importo non disponibile per tutti

La visualizzazione non è ancora disponibile per tutti nello stesso momento. NoiPA sta aggiornando progressivamente le posizioni: alcuni lavoratori vedono già la nuova emissione speciale, altri ancora no. Se l’importo ancora non compare, non significa necessariamente che non si abbia diritto agli arretrati. In alcuni casi il pagamento risulta visibile dal sito web ma non ancora dall’app.

Per controllare bisogna entrare su NoiPA con SPID, CIE o CNS, accedere all’area personale e aprire “Consulta pagamenti”. Qui dovrebbe comparire una nuova voce dedicata agli arretrati. Al momento potrebbe essere mostrato soltanto l’importo netto, mentre il cedolino PDF completo, con tutte le voci e i calcoli, arriverà successivamente.

Ricordiamoi che vedere l’importo su NoiPA non significa avere già i soldi sul conto. La comparsa della cifra indica che il pagamento è stato elaborato. Bisogna controllare nel dettaglio dell’emissione la data di esigibilità. Per diversi utenti viene indicato il 18 agosto, anche se i tempi effettivi del bonifico possono variare. L’accredito dovrebbe quindi avvenire indicativamente dopo Ferragosto e comunque secondo le tempistiche riportate da NoiPA.

Cifre diverse dalle aspettative

Gli arretrati riguardano tutto il 2025 e i primi sette mesi del 2026, fino a luglio compreso. Non esiste però un importo uguale per tutti. Le cifre dipendono dal profilo professionale, dall’anzianità di servizio, dall’eventuale part-time, dalle assenze, dalle ritenute fiscali e previdenziali e dalle somme già ricevute come Indennità di Vacanza Contrattuale.

Per questo motivo le stime circolate nelle scorse settimane (circa 855 euro lordi per i docenti e 633 euro lordi per gli ATA) erano soltanto indicative. Diversi lavoratori stanno infatti segnalando importi inferiori alle attese, in alcuni casi anche di 90-100 euro netti in meno, soprattutto in determinate fasce di anzianità. Per capire se ci sia realmente un errore sarà però necessario attendere il cedolino dettagliato.

Nel frattempo, lo stipendio ordinario di agosto dovrebbe già recepire i nuovi valori contrattuali, con un aumento medio stimato di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e 107 euro per gli ATA. Dal 1° gennaio 2027 scatteranno inoltre altri adeguamenti sulle voci accessorie e, per il solo personale ATA, è previsto anche un importo una tantum di 110 euro lordi.

Chi oggi non vede ancora nulla, deve solo aspettare. Se invece compare l’importo, il pagamento è stato elaborato, ma bisogna controllare la data indicata da NoiPA per sapere quando sarà effettivamente disponibile sul conto.