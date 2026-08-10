Nomine in ruolo 2026: nessuna speranza per assunzione GPS sostegno prima fascia ADMM e ADSS

A pochi giorni dalla chiusura delle operazioni provinciali, in attesa dell’avvio (tutto da verificare) di quelle interprovinciali, il quadro delle assunzioni da GPS prima fascia sostegno per il 2026/27 sta diventando abbastanza chiaro: le possibilità di ruolo riguardano soprattutto la scuola primaria, quindi ADEE, mentre per medie e superiori le opportunità sono praticamente esaurite. E’ l’effetto anche dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, con priorità sulle altre assunzioni straordinarie sul sostegno.

Le assunzioni finora

Finora lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno ha prodotto assunzioni soltanto in alcune province di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. I posti riguardano quasi esclusivamente ADEE, sostegno alla primaria, con qualche disponibilità anche per ADAA, sostegno all’infanzia.

Invece Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Marche hanno già comunicato che non ci sono posti disponibili per questa procedura. Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise devono ancora fornire un quadro definitivo.

La situazione è molto più chiara per ADMM, sostegno nella scuola media, e ADSS, sostegno nella scuola superiore. Le assunzioni da GPS prima fascia possono considerarsi sostanzialmente terminate. Potrebbero esserci soltanto casi isolati dovuti a rinunce o piccoli scorrimenti.

Perché ci sono posti soprattutto alla primaria?

La spiegazione sta nel concorso PNRR3. Per la maggior parte dei gradi scolastici i vincitori del concorso sono stati sufficienti a coprire tutti i posti messi a bando. Alla primaria, invece, in alcuni territori sono rimasti posti scoperti perché i candidati erano meno dei posti disponibili oppure perché alcuni candidati non hanno raggiunto il punteggio necessario per arrivare alla prova orale.

Questi posti rimasti vuoti possono quindi essere utilizzati per lo scorrimento della GPS prima fascia sostegno.

Le assunzioni da GPS potranno proseguire fino al 13 agosto 2026, quindi nei prossimi giorni potrebbero ancora uscire nuovi bollettini o ulteriori scorrimenti.

E la Mini Call Veloce?

Dal 14 agosto inizierà la fase successiva. La Mini Call Veloce potrà partire soltanto nelle province in cui, dopo aver scorso tutta la prima fascia GPS sostegno, rimarranno ancora posti vacanti.

Anche in questo caso, però, i posti saranno probabilmente pochissimi e quasi esclusivamente ADEE. Non serve che nella propria provincia siano rimasti posti per poter partecipare alla Mini Call. Chi ne ha diritto può presentare domanda per i posti disponibili in altre province.

Chi è in prima fascia ADEE ha ancora qualche possibilità concreta, soprattutto in alcune regioni del Centro-Nord. Per ADAA le possibilità sono molto più limitate, mentre per ADMM e ADSS il quadro appare ormai praticamente chiuso. La Mini Call Veloce ci sarà soltanto dove, dopo tutti gli scorrimenti, avanzeranno ancora posti.