Doppio canale zoppo: zero posti residui per ADSS e ADMM, ADAA e ADEE non stanno molto meglio

Man mano che passano i giorni, sembra sempre più delineato il quadro delle disponibilità sul sostegno che confluiranno nella Mini Call veloce 2026. Come anticipato nei giorni scorsi da stampa specializzata e sindacati, diventa sempre più concreto il rischio di avere pochissimi posti disponibili, o addirittura nessuno, in molte regioni italiane. La novità, se così la vogliamo definire, è che il problema rischia di espandersi a tutta Italia, non essendo più limitato unicamente al Sud, ma interessando anche diverse regioni del Centro e del Nord dove solitamente qualche disponibilità in più si registrava.

Il doppio canale zoppo

È la conseguenza di una procedura che opera da sempre sui posti residui, come lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno, rappresentando un doppio canale di reclutamento zoppo, attivo ma probabilmente non sfruttato a pieno. A questo si aggiunge il fatto che quest’anno l’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, prioritari rispetto allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e alla Mini Call veloce, ha ridotto ulteriormente le disponibilità.

La situazione più difficile riguarda i posti ADSS e ADMM, per i quali potrebbero non rimanere disponibilità dopo le normali assunzioni provinciali. Anche per ADAA i posti si stanno rapidamente esaurendo. Per ADEE la situazione appare leggermente migliore, ma dopo le immissioni in ruolo dalla prima fascia GPS sostegno potrebbero comunque restare pochissimi posti.

Le regioni a posto zero

La Mini Call veloce, infatti, non parte automaticamente con un numero di posti già stabilito. Può essere attivata soltanto dopo la conclusione delle nomine provinciali dalla prima fascia GPS e riguarda esclusivamente i posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili. Se tutti i posti vengono assegnati nella fase provinciale, in quella regione non ci sarà alcuna possibilità di partecipare alla Mini Call.

In alcune regioni il quadro sembra già definito: Calabria, Marche, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Sicilia risultano senza posti residui per tutte le categorie indicate, cioè ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. In queste regioni, secondo quanto sta emergendo in questi giorni in cui si sta svolgendo lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno sui posti residui dagli elenchi regionali per il ruolo, la Mini Call veloce non dovrebbe quindi offrire alcun posto.