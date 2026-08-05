Si apre uno spiraglio per le assunzioni da mini call veloce: ecco dove potrebbero esserci posti residui

Abbiamo già affrontato in diverse occasioni negli ultimi giorni al questione delle assunzioni straordinarie interprovinciali previste a cavallo di ferragosto mediante mini call veloce, evidenziando come quest’anno, in virtù dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo con priorità su assunzioni provinciali (scorrimento pria fascia gps sostegno in corso) e appunto mini call veloce, le possibilità potrebbero essere ridotte al lumicino.

Poche possibilità

In questo senso, dopo il pessimismo dei giorni scorsi in virtù del quale si ipotizzava addirittura una abolizione per il 2026 della mini call veloce, si apre uno spiraglio per alcune zone del nostro Paese che potrebbero essere interessate dalla mini call veloce.

Partendo dal presupposto che resta valida la previsione in base alla quale i posti residui dovrebbero essere pochi, ci sono dei territori in cui potrebbero residuare comunque alcune possibilità.

Se in alcune zone i posti di sostegno sono già stati coperti, in altri, come nella scuola primaria del Nord, si registra ancora una carenza di docenti specializzati.

I posti residui

Non c’è in questo senso omogeneità a livello nazionale, bisogna valutare la situazione provincia per provincia.

Qualche speranza in più potrebbe concretizzarsi nella scuola primaria del Nord, dove è cronica la carenza di personale specializzato sul sostegno e spesso si ricorre a graduatorie incrociate e docenti non specializzati.

Ora bisogna attendere la pubblicazione dei posti residui nelle diverse province, quelli cacanti dovrebbero essere noti entro il 14 agosto ore 10.00. Una volta verificati i posti disponibili, i docenti interessati potranno presentare domanda tra il 14 agosto ore 14.00 e il 19 agosto ore 12.00.