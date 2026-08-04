Ripubblicazione graduatorie gps: in corso migliaia di esclusioni mentre incombono le prime scadenze

A domanda per le max 150 preferenze ampiamente conclusa e con scorrimento della prima fascia gps sostegno in corso, prosegue la ripubblicazione delle graduatorie GPS per il biennio 2026/28. Le assunzioni straordinarie per il ruolo fanno riferimento alla prima fascia GPS sostegno ADAA e ADMM. Proprio a queste due graduatorie, per questo motivo, è stata data priorità alla loro costituzione. Per tutte le altre graduatorie, prosegue la ripubblicazione, e si tratta di aggiornamenti importanti considerato che sono stati necessari molti interventi di modifica.

L’avvio dell’algoritmo

A meno di un mese dall’avvio dell’anno scolastico e soprattutto dall’avvio dell’algoritmo per le supplenze che attinge direttamente dalle graduatorie, prosegue infatti ancora a pieno regime il lavoro di valutazione da parte delle scuole polo e uffici scolastici sul titolo di accesso sulla base di quanto indicato nell’OM n. 26 del 16 febbraio 2026.

L’anticipo che il ministero ha voluto, a dispetto delle critiche e delle opposizioni, per la presentazione delle domande valide per l’aggiornamento biennale delle graduatorie, dovrebbe produrre graduatorie pressoché impeccabili. Se la perfezione non è di questo mondo, ed è quindi lecito aspettarsi comunque qualche imperfezione, l’auspicio è che il miglioramento rispetto agli anni passati sia evidente, altrimenti l’anticipo che ha provocato polemiche e penalizzato molti docenti sarebbe stato vano.

Le scadenze

In ogni caso, incombono delle scadenze inderogabili per la pubblicazione delle graduatorie, nonostante il ministero non abbia fornito date perentorie agli uffici scolastici, come dimostra il fatto che alcuni abbiano pubblicato subito le graduatorie, altri siano ancora in alto mare. In ogni caso entro il 13 agosto servono per le nomine da GPS sostegno prima fascia per il ruolo. Dopo il 24 agosto prenderà il via la procedura di conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie con il bollettino zero, epr cui serviranno graduatorie complete per accertare la disponibilità del posto e la nominabilità dell’aspirante. Sempre entro fine agosto, si punta anche a pubblicare il primo bollettino di nomine gps mediante algoritmo con nuovo sistema di ripescaggio per tutti gli altri precari.

Le esclusioni

Le esclusioni dalle GPS riguardano soprattutto chi non possiede il titolo richiesto, ha presentato documentazione incompleta per un titolo estero, non aveva inoltrato entro il 16 marzo la domanda di riconoscimento oppure ha chiesto l’inserimento in classi di concorso ad esaurimento. Sono esclusi anche i docenti già di ruolo nella stessa classe di concorso.

Il sistema SIDI dispone inoltre cancellazioni automatiche per chi supera il limite di età previsto, è già inserito a pieno titolo nelle GAE per lo stesso insegnamento, non ha sciolto la riserva oppure, pur presente nelle GPS precedenti, non ha presentato domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza e non ha partecipato alla procedura per le supplenze 2026/2027.

Gli Uffici scolastici possono infine intervenire in autotutela, sulla base dei reclami ricevuti, per correggere errori materiali o eliminare punteggi attribuiti senza diritto.