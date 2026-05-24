Nomine gps sostegno senza specializzazione: come compilare la domanda per le max 150 preferenze

In vista della domanda per le max 150 preferenze, i candidati inseriti in GPS prima fascia senza specializzazione possono chiedere anche supplenze su sostegno, ma non come docenti specializzati. La soluzione è ricorrere alle graduatorie incrociate, elenchi formati prendendo i docenti inseriti nelle classi di concorso comuni dello stesso grado.

Le opzioni della piattaforma

Un candidato può concorrere per i posti comuni delle sue classi e, se previsto dalla piattaforma, anche per il sostegno tramite incrociata nei gradi corrispondenti.

Ciò che conta è l’ordine di chiamata. Per i posti di sostegno si chiamano prima gli specializzati: prima dagli elenchi sostegno delle GAE, poi dalle GPS sostegno di prima fascia, poi dalle GPS sostegno di seconda fascia. Solo se queste graduatorie non bastano, si passa agli aspiranti senza titolo di specializzazione, usando appunto le graduatorie incrociate. La circolare ministeriale sulle supplenze 2026/27 conferma che per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche si usano prima le GAE, poi le GPS e, in caso di esaurimento o incapienza, le graduatorie di istituto.

Le graduatorie incrociate

Per ottenere supplenza sul sostegno senza specializzazione, è necessario fare domanda nella domanda per le max 150 preferenze. Non basta essere inseriti nelle classi di concorso. Nella compilazione è necessario esprimere disponibilità anche per la graduatoria incrociata, inserendo preferenze utili anche per quella tipologia di posto.

Nella sezione “Insegnamenti” non bisogna dichiarare di avere una specializzazione sul sostegno se non ce la si possiede. Bisogna invece selezionare le possibilità che la piattaforma mette a disposizione per gli insegnamenti e per le eventuali graduatorie incrociate. Se non si indicano le preferenze relative alla graduatoria incrociata, il sistema non prende in considerazione il docente per quei posti.

La finestra temporale utile

La finestra per presentare la domanda per le max 150 preferenze, utile anche per chi è interessato alla sezione riservata alla conferma dei docenti di sostegno su richietsa delle famiglie e allo scorrimento della prima fascia sostegno gps, va dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 su POLIS, nella funzione “Informatizzazione nomine supplenze”; la stessa istanza serve per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, oltre alle procedure collegate al sostegno previste per chi ne ha titolo.

Chi vuole aumentare le possibilità di incarico, deve indicare anche il sostegno da graduatoria incrociata. Il candidato verrà preso in considerazione sul sostegno solo dopo gli specializzati e solo se nella domanda ha espresso quella disponibilità.