Elenchi regionali per il ruolo 2026: non sono né triennali né ad esaurimento

Gli elenchi regionali aprono nuove possibilità per le assunzioni dei docenti precari, ma restano diversi punti ancora da chiarire su requisiti, priorità e scorrimenti, già definiti dalla normativa ma che generano ancora dubbi nei partecipanti.

La domanda per gli elenchi regionali consente di accedere a un meccanismo pensato come canale aggiuntivo per le immissioni in ruolo. Non è una graduatoria triennale né un elenco ad esaurimento ma una procedura annuale: chi vuole partecipare dovrà presentare domanda ogni anno e potrà anche cambiare regione nelle annualità successive.

Chi ha superato il concorso ordinario 2020 non vede comparire una specifica voce relativa all’abilitazione perché quella procedura era già abilitante. Il sistema considera quindi automaticamente abilitato il candidato risultato idoneo. Diverso il caso di chi conseguirà l’abilitazione entro il 30 giugno o comunque prima della presa di servizio: la partecipazione è possibile anche se il titolo non è ancora posseduto al momento della domanda, ma dovrà essere dichiarato e disponibile quando si entrerà effettivamente in servizio.

Se l’abilitazione arriva prima della presa di servizio, l’assunzione avviene direttamente a tempo indeterminato. Non si tratta quindi di un contratto a termine trasformabile successivamente, purché il requisito venga perfezionato nei tempi utili.

Una sola regione, punteggio concorsuale e peso delle GPS

Gli elenchi regionali non funzionano con il punteggio delle GPS. Il punteggio utile è quello ottenuto nelle prove concorsuali, senza che il servizio o il posizionamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze possano incidere sull’ordine dei candidati. Molti docenti con un punteggio GPS elevato potrebbero trovarsi in una posizione meno favorevole rispetto a candidati che hanno ottenuto risultati migliori nelle prove del concorso.

Il candidato può indicare una sola regione per tutte le classi di concorso, senza poter differenziare la scelta in base alle singole procedure. Dopo questa prima fase, la procedura dovrebbe svilupparsi in ulteriori passaggi: prima la scelta delle province, poi quella delle sedi scolastiche. L’attivazione concreta è attesa indicativamente tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, ma molto dipenderà dalla pubblicazione dei posti disponibili.

I posti, infatti, non saranno noti subito. Sarà necessario attendere i trasferimenti, l’autorizzazione del MEF e la conclusione delle immissioni in ruolo ordinarie. Solo dopo sarà possibile capire quali disponibilità potranno essere effettivamente destinate agli elenchi regionali.

Gli elenchi regionali arrivano dopo le graduatorie concorsuali ordinarie, dopo i vincitori e dopo gli idonei aventi titolo. Per questo, i vincitori e gli idonei del PNRR3 precedono gli elenchi regionali. Per quest’anno il PNRR3 non può essere utilizzato come titolo di accesso agli elenchi, perché sono richieste graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2025, o entro il 10 dicembre per le procedure accantonate del PNRR1 e del PNRR2.

Riserve, rinunce e ruolo

Una parte consistente dei dubbi riguarda la riserva N prevista dalla Legge 68/99. Non si tratta di una precedenza nella scelta della sede, ma di una quota riservata di posti per gli invalidi iscritti al collocamento mirato. La quota ordinaria è pari al 7% dei posti disponibili. Il candidato riservista non sceglie prima degli altri solo perché titolare della riserva: resta inserito secondo il punteggio e può beneficiare dei posti accantonati se ricorrono le condizioni previste.

Chi è già stato assunto in passato tramite la riserva della Legge 68/99 non può utilizzarla nuovamente per ottenere una seconda assunzione. La riserva non è uno strumento ripetibile all’infinito, ma una tutela collegata a specifiche condizioni e a un determinato accesso al lavoro.

Diverso il tema delle rinunce. Rinunciare a una proposta dagli elenchi regionali non comporta il depennamento dalle altre graduatorie o dalle altre procedure concorsuali. Il docente potrà anche presentare nuovamente domanda l’anno successivo, perché non sono previste sanzioni. Chi rifiuta il ruolo da elenco regionale potrà continuare ad accettare supplenze da GPS, senza incompatibilità.

La normativa non esclude lo scorrimento in caso di rinuncia, ma saranno decisivi i tempi tecnici e le istruzioni operative, in particolare ciò che sarà indicato nell’allegato A. In una procedura concentrata in poche settimane, la possibilità di scorrere davvero dipenderà anche dalla rapidità con cui gli Uffici scolastici riusciranno a gestire rinunce, assegnazioni e accettazioni.

Docenti di ruolo esclusi e precedenza alle procedure ordinarie

Gli elenchi regionali sono rivolti ai docenti non di ruolo. La finalità della misura è offrire una possibilità aggiuntiva ai precari, non creare un nuovo canale di mobilità per chi è già stato assunto a tempo indeterminato. Per chi otterrà il ruolo è previsto un vincolo triennale nella sede di titolarità, con le deroghe già previste dalla normativa sulla mobilità, ad esempio nei casi legati alla Legge 104 o alla presenza di figli minori.

Capitolo tabelle degli Uffici scolastici. Quando compare la dicitura “numero di idonei in posizione utile pari a zero”, significa che quella graduatoria è esaurita e non ci sono più candidati aventi diritto all’immissione in ruolo da quella procedura. Consente di capire se, in una determinata regione o classe di concorso, ci possa essere spazio per l’utilizzo degli elenchi regionali.

Chi è già idoneo nella stessa regione deve valutare bene se presentare domanda anche per gli elenchi regionali nella medesima regione. In molti casi potrebbe non avere utilità concreta, perché il candidato verrebbe comunque convocato prima dalla graduatoria ordinaria e solo successivamente dall’elenco regionale. In pratica, rischierebbe di collocarsi “dietro sé stesso”.

Per le classi di concorso accorpate, invece, va dichiarata l’abilitazione effettivamente posseduta, anche quando questa produce effetti anche sull’altra classe collegata. Non è necessario forzare la dichiarazione su un titolo diverso da quello realmente conseguito.

Gli elenchi regionali non sostituiscono i concorsi, non superano le graduatorie ordinarie e non anticipano le GPS sostegno. Prima vengono utilizzate le procedure concorsuali, gli idonei e gli elenchi regionali; solo dopo si passa alle GPS sostegno. È proprio questo ordine di precedenza a rendere la procedura molto dipendente dai posti residui e dai tempi delle operazioni estive.

Per i candidati, la scelta della regione sarà probabilmente il passaggio più delicato. Non basterà guardare alla vicinanza geografica: sarà necessario valutare graduatorie esaurite, numero di idonei, disponibilità dopo i movimenti, possibili accantonamenti e classi di concorso con maggiori possibilità.