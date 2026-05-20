Scelta max 30 scuole: allegato G per supplenze e graduatorie da compilare online su Polis

Tra circa un mese dovrebbe prendere il via la procedura di presentazione dell’allegato G per la scelta delle max 30 scuole valido per completare la procedura di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Questi elenchi al momento sono gli unici che consentono accesso alla professione, considerato che non sono previsti bandi veri e propri per partecipare a selezioni concorsuali come per i docenti.

In attesa di concorsi

Ma della questione si sta ragionando al ministero, e non è da escludere che nei prossimi anni le cose non possano cambiare e che anche per il personale Ata lo strumento concorsuale possa diventare utile (magari affiancato alle graduatorie con un doppio canale di reclutamento simile a quello auspicato per i docenti) per accedere a questo tipo di lavoro scolastico.

Dopo la presentazione delle domande conclusasi nelle scorse ore, adesso è il momento di compilare l’allegato G, che sarà reso disponibile tra circa un mese. Non ci sono ancora date ufficiali, ma è ipotizzabile che venga collocato in una finestra temporale tra giugno e luglio. Questo almeno facendo un parallelo con quanto avvenuto negli anni passati. In ogni caso, prima è necessario che venga completata la valutazione delle domande da parte degli Uffici scolastici provinciali.

La procedura utile a presentare l’allegato G per il concorso 24 mesi sarà disponibile online su Polis. In quell’occasione, i docenti potranno selezionare fino a 30 scuole in modo da poter prendere parte anche alle supplenze da graduatorie di istituto.

La nota ministeriale

In ogni caso la procedura sarà anticipata e regolamentata da una nota ministeriale che dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni.

Poi il ministero dovrà provvedere a un altro momento importante e atteso, quello della pubblicazione delle graduatorie valide per l’a.s. 2026/27. La procedura prevede una prima pubblicazione delle graduatorie in forma provvisoria, seguita poi da una in via definitiva. A quel punto scatteranno i dieci giorni validi per presentare eventuale reclamo in modo, se si ha ragione, da far correggere eventuali errori.

Una volta che le graduatorie saranno definitive resterà solo la strada eventuale del ricorso. Le tempistiche fanno pensare a una procedura collocata tra luglio/agosto. In questo modo ci sarebbe il tempo necessario per procedere con le operazioni di assunzione in ruolo ad agosto seguite dall’assegnazione degli incarichi di supplenza.