Graduatorie 24 mesi: oggi ultimo giorno per presentare domanda per supplenze e ruolo

Ultimo giorno per inviare istanza per partecipare alla presentazione delle domande per le graduatorie 24 mesi, di fatto unico bando concorsuale per gli Ata e unica strada per accedere alla professione scolastica. Chi invia istanza può inserirsi o aggiornare la propria posizione all’interno delle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
L’impiego delle graduatorie
Da queste graduatorie si attinge per assegnare ogni anno ruoli e supplenze, in questo caso in vista del prossimo anno scolastico 2026/2027.
L’unica procedura riconosciuta dal ministero è quella che implica l’invio delle istanze mediante Polis – Istanze online. Tutte le domande che verranno inviate al di fuori del servizio ministeriale ufficiale per la presentazione digitale delle domande amministrative non verranno considerate valide.
Scade sempre oggi il termine per verificare la propria istanza nel caso già presentata nei giorni precedenti. Chi necessita di correzione deve di nuovo inoltrare nuovamente la domanda.
I requisiti sono l’aver maturato almeno 24 mesi di servizio, o 23 mesi e 16 giorni, come personale ATA nelle scuole statali.
Procedura riservata anche ai candidati già presenti in graduatoria. Per loro c’è la possibilità di aggiornare la propria posizione. In questo caso, possono dichiarare nuovi servizi, titoli o altri elementi valutabili.
FAQ
1. Quando scade la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi?
Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare o aggiornare l’istanza.
2. A cosa servono le graduatorie 24 mesi ATA?
Sono le graduatorie permanenti da cui si attinge per ruoli e supplenze del personale ATA.
3. Come si presenta la domanda?
Esclusivamente tramite POLIS Istanze Online. Domande inviate con altre modalità non saranno valide.
4. Chi può partecipare?
Chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio, oppure 23 mesi e 16 giorni, nelle scuole statali come personale ATA.
5. Chi è già inserito in graduatoria deve fare domanda?
Solo se vuole aggiornare la posizione dichiarando nuovi servizi, titoli o altri elementi valutabili.