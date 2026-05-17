Sciopero scuola 18 maggio 2026, possibile stop a lezioni e servizi

Lunedì 18 maggio lo sciopero generale proclamato dall’Usb interesserà anche il comparto istruzione, con possibili disagi nelle scuole.

Scuola coinvolta nello sciopero generale del 18 maggio

Lunedì 18 maggio anche la scuola sarà interessata dallo sciopero generale proclamato dall’Usb. La mobilitazione riguarderà diversi settori pubblici e privati e potrà coinvolgere anche il personale del comparto istruzione.

Nelle scuole potranno aderire alla protesta docenti e personale Ata, con possibili conseguenze sull’organizzazione ordinaria della giornata scolastica. L’effettiva incidenza dello sciopero dipenderà, come sempre, dal numero di adesioni registrate nei singoli istituti.

Possibili disagi per lezioni, uffici e attività pomeridiane

La giornata del 18 maggio potrebbe quindi comportare variazioni nello svolgimento delle lezioni e dei servizi scolastici. In alcune scuole le attività didattiche potrebbero subire riduzioni, modifiche di orario o, nei casi di maggiore adesione, sospensioni parziali.

Possibili ripercussioni potrebbero riguardare anche le attività pomeridiane, i servizi di sorveglianza, il funzionamento degli uffici amministrativi e più in generale l’organizzazione interna degli istituti.

Saranno le singole scuole a comunicare alle famiglie eventuali cambiamenti, sulla base delle adesioni del personale e delle condizioni organizzative disponibili nella giornata dello sciopero.

Coinvolti anche trasporti, sanità e pubblica amministrazione

Lo sciopero generale del 18 maggio non interesserà soltanto il mondo della scuola. La mobilitazione coinvolgerà anche altri settori, tra cui trasporti, sanità e pubblica amministrazione.

Per il trasporto pubblico locale e ferroviario restano previste le fasce di garanzia, pensate per assicurare alcuni servizi essenziali nelle ore considerate più delicate per cittadini, lavoratori e studenti. Anche per questo motivo, nella giornata di lunedì potrebbero verificarsi disagi negli spostamenti verso scuole, uffici e luoghi di lavoro. Nel frattempo proseguono all’Aran i lavori per il rinnovo del contratto scuola parte normativa, con discussione su temi importanti per il personale scolastico come l’introduzione dei buoni pasto.