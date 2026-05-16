Preferenze sintetiche: assegnazione sedi in vista degli esiti del 29 maggio

La mobilità docenti 2026/2027 entra nella fase calda, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 29 maggio. Uno degli aspetti più delicati riguarda l’assegnazione della sede quando il docente ha espresso preferenze sintetiche, cioè comune, distretto o provincia, invece di indicare singole scuole.

La preferenza analitica

La preferenza analitica, cioè la richiesta puntuale di una determinata scuola, prevale sulla preferenza sintetica. Può accadere anche se il docente che ha indicato la scuola specifica ha un punteggio più basso rispetto a chi ha scelto un intero comune o una provincia.

Chi inserisce una preferenza sintetica accetta tutte le scuole comprese in quel codice. Il sistema assegna la prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale, ma se quella scuola è stata richiesta in modo specifico da un altro docente, anche con meno punti, la sede viene attribuita a quest’ultimo. Il docente con il punteggio più alto, avendo espresso una preferenza generica, passa alla scuola successiva disponibile all’interno dello stesso comune, distretto o provincia.

La regola è confermata sia dal CCNI mobilità 2025/28 sia dall’Ordinanza Ministeriale 43/2026. La logica è quella di tutelare la scelta più mirata: chi chiede una scuola precisa manifesta un interesse più circoscritto rispetto a chi indica un’intera area territoriale.

Le disponibilità sui posti particolari

I posti particolari, come corsi serali, sezioni carcerarie, scuole ospedaliere o licei europei sono sedi non vengono assegnate automaticamente a chi ha espresso una preferenza sintetica. Per poter essere trasferiti su questi posti, è necessario aver dichiarato esplicitamente la propria disponibilità.

La disponibilità può incidere sull’ordine delle assegnazioni. Un docente con punteggio inferiore, ma disponibile a insegnare in una sede carceraria, ospedaliera o in un percorso speciale, può ottenere quel posto prima di un collega con punteggio più alto che non ha espresso la stessa disponibilità. Intanto a fine luglio è prevista la presentazione delle domande per le max 150 preferenze.