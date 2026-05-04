Supplenze 2026, dove conviene puntare: Nord in vantaggio, Sud più lento ma con sorprese dopo ottobre

Nel 2026 le opportunità di supplenza cambiano: Nord più rapido e accessibile, Sud saturo all’inizio ma con chiamate dopo ottobre. Nel Nord Italia, tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, il sostegno continua a offrire le maggiori opportunità. La carenza di docenti resta elevata e, nonostante la conferma di molti incarichi su richiesta delle famiglie, una quota significativa di posti rimane comunque scoperta.

Questo significa che le possibilità di essere chiamati, anche senza specializzazione, restano concrete e spesso rapide. In questo contesto, accettare anche incarichi parziali può rappresentare la chiave per entrare nel sistema e costruire continuità negli anni successivi.

Sulla secondaria, le possibilità risultano più limitate rispetto al sostegno, ma non del tutto assenti. Alcune classi di concorso, soprattutto quelle scientifiche, continuano a offrire margini di inserimento, in particolare nelle province meno richieste.

Centro, equilibrio fragile tra disponibilità e conferme

Nelle regioni del Centro, come Lazio, Toscana, Marche e Umbria, il quadro appare più bilanciato ma anche più incerto. I posti disponibili sul sostegno sono presenti, ma in numero inferiore rispetto al Nord e spesso condizionati da un alto numero di conferme.

Il rischio è che rallentino le assegnazioni iniziali, rendendo più difficile ottenere incarichi immediati. Le opportunità tendono a concentrarsi nelle aree periferiche o meno richieste, dove la disponibilità di docenti è inferiore.

Per quanto riguarda le materie, il livello di saturazione cresce e le chiamate risultano più lente. In molti casi, le possibilità reali emergono dopo l’avvio dell’anno scolastico, quando le scuole ricorrono a graduatorie di istituto e interpelli.

Sud, meno posti all’inizio ma più movimento dopo

Nel Sud Italia, tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, la situazione iniziale è la più complessa. Le graduatorie sono molto affollate e il numero di conferme è elevato, con un impatto diretto sulla disponibilità di incarichi a settembre.

In questa fase, le opportunità risultano limitate e spesso concentrate su pochi posti residui. Ma il quadro è destinato a cambiare nel giro di poche settimane. Con l’avvio delle attività scolastiche emergono rinunce, incompatibilità e nuove esigenze organizzative che riaprono il mercato delle supplenze.

È in questo momento che aumentano le convocazioni da graduatorie di istituto e interpelli, offrendo nuove possibilità a chi è pronto a rispondere rapidamente.

Primaria e secondaria, dinamiche diverse

Tra primaria e secondaria si osserva una differenza significativa. Nella scuola primaria, la continuità didattica richiesta dalle famiglie incide maggiormente, favorendo le conferme e riducendo il ricambio. Questo rende più difficile l’ingresso iniziale, ma allo stesso tempo aumenta le possibilità di stabilità per chi riesce a ottenere un incarico.

Nella secondaria, invece, il sistema appare più dinamico. La continuità pesa meno e il numero di movimenti nel corso dell’anno è più elevato, creando occasioni aggiuntive, ma con minori garanzie di permanenza.

Il 2026 segna un cambio di prospettiva: non basta più guardare quanti posti ci sono, ma quanti non verranno confermati.

Chi vuole lavorare subito trova nel Nord l’area più favorevole; nel Sud, invece, diventa decisivo il tempismo, soprattutto dopo le prime settimane di scuola. In ogni caso, entrare nel sistema, anche con incarichi parziali, resta la strategia più concreta per costruire opportunità future.