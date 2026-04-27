Elenchi regionali per il ruolo: c’è già l’elenco degli esclusi

Questa settimana potrebbe essere quella buona per la pubblicazione del decreto che sancisce l’avvio degli elenchi regionali per il ruolo, con la contestuale ufficializzazione delle date inerenti la finestra temporale utile alla presentazione delle domande. Dopo aver disatteso la previsione di domande a metà aprile, è probabile che si rispetti l’indicazione di maggio.

L’elenco degli esclusi

La possibilità di presentare domanda per far parte degli elenchi regionali sarà riservata a categorie in possesso di determinati requisiti: questo significa che esiste anche un elenco di esclusi.

Non potranno iscriversi coloro che sono già titolari di un contratto a tempo indeterminato. Non conta se si tratta di una classe di concorso diversa da quella per cui si è idonei: la normativa preclude infatti la possibilità di un passaggio di ruolo attraverso gli elenchi regionali.

La priorità degli elenchi regionali

Restano fuori anche coloro che sono destinatari di una nomina annuale finalizzata al ruolo. Infine, restano esclusi – ma solo per motivi temporali – i partecipanti al concorso PNRR 3, non ancora concluso: potranno iscriversi il prossimo anno per l’anno scolastico successivo.

Gli elenchi regionali rappresentano la vera novità delle immissioni in ruolo 2026/27: avranno priorità nell’assegnazione dei posti residui anche rispetto allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e alla mini call veloce, due procedure che, pur prorogate, rischiano di vedere ridimensionata la quantità di disponibilità.

FAQ

1. Quando potrebbero uscire le domande per gli elenchi regionali?

È probabile che la finestra venga aperta a maggio, dopo il ritardo rispetto all’ipotesi iniziale di metà aprile.

2. Chi non può iscriversi agli elenchi regionali per il ruolo?

Chi ha già un contratto a tempo indeterminato, anche su classe di concorso diversa.

3. Sono esclusi anche i docenti con incarico annuale finalizzato al ruolo?

Sì, non possono partecipare alla procedura.

4. I partecipanti al concorso PNRR 3 possono iscriversi?

No, non per quest’anno: potranno farlo dal prossimo anno per motivi di tempistiche.

5. Che ruolo avranno gli elenchi regionali nelle assunzioni?

Avranno priorità sui posti residui rispetto a GPS sostegno e mini call veloce, riducendo gli spazi per queste procedure.