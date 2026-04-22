GPS 2026: ancora niente validazione della domanda da uffici scolastici per chi si è iscritto con riserva

La decisione del ministero di non indicare una data di scadenza entro la quale gli Uffici Scolastici e le scuole polo devono completare la valutazione delle domande presentate per l’aggiornamento delle GPS 2026-28 va letta anche nell’ottica di consentire di lavorare con la massima calma, capitalizzando l’anticipo con cui si è provveduto quest’anno a collocare la finestra temporale rispetto al solito.

La precisione delle graduatorie

La priorità del ministero è l’accuratezza delle graduatorie. Qualche giorno in più nella lavorazione delle domande consentirà poi di evitare errori, correzioni e confusione nella fase calda dell’assegnazione degli incarichi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ricordiamo infatti che nella domanda per le max 150 preferenze, strettamente collegata all’aggiornamento GPS, ci sarà anche la sezione per la partecipazione allo scorrimento prima fascia GPS sostegno, prorogata anche in vista del prossimo anno scolastico.

Il ministero si sta raccomandando di seguire una serie di indicazioni e di avere alcune accortezze, come quella relativa alla necessità di non attribuire punteggio a supplenze senza titolo, tranne nel caso dei laureandi SFP o di successivo conseguimento del titolo.

La pubblicazione delle graduatorie

C’è poi la questione delle domande presentate con riserva, sia per il servizio che per il titolo di accesso. Una necessità sorta anche in virtù dell’anticipo con cui è stata collocata la finestra temporale utile alla presentazione delle istanze.

In questo senso la validazione della domanda potrà avvenire solo dopo lo scioglimento della riserva, previsto tra il 15 giugno e il 2 luglio per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026.

Periodo temporale utile anche per chi deve validare il servizio prestato dopo il 16 marzo 2026 ed entro il 30 giugno 2026, con contratto già in essere alla data di presentazione della domanda. Una volta validata la domanda in seguito allo scioglimento, verranno pubblicate le GPS valide per l’a.s. 2026/27, da cui si attingerà per le supplenze mediante algoritmo e per le assunzioni straordinarie per il ruolo.