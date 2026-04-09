Recupero 2013 scuola: secondo la Cassazione può essere riconosciuto per la ricostruzione carriera ma ai soli fini giuridici

Compie un anno la sentenza che con cui la Cassazione ha sancito che il 2013 vale per carriera e graduatorie, ma non produce benefici economici senza un intervento legislativo.
Il chiarimento della Cassazione
Sul riconoscimento dell’anno 2013 periodicamente si torna a discutere, in attesa che quei dodici mesi possano avere valore a tutti gli effetti nell’ambito della ricostruzione della carriera dei docenti. Per il momento non è così, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione abbia parzialmente riabilitato il valore di quell’anno, ormai da oltre un decennio oggetto di contendere. Con la sentenza n. 1726 del 2025, depositata il 21 maggio, viene precisato che quell’anno può essere considerato esclusivamente sotto il profilo giuridico.
La decisione è intervenuta su una questione da tempo al centro del dibattito nel comparto scuola, definendo con chiarezza i limiti dell’applicazione.
Cosa significa per docenti e personale scuola
La sentenza stabilisce quindi che il riconoscimento dell’anno 2013 produce effetti legati alla carriera, ma non incide sul piano retributivo.
Cosa comporta questo dal punto di vista pratico? Significa che può essere utilizzato per la posizione nelle graduatorie interne e per le procedure di mobilità, mentre non comporta alcun incremento stipendiale né avanzamenti economici.
La componente economica resta infatti esclusa dall’applicazione della sentenza.
Il nodo della retribuzione
Per ottenere effetti anche sul piano salariale sarebbe necessario un intervento normativo specifico. La questione economica, secondo quanto indicato, non può essere risolta in via giudiziaria ma richiede una modifica della normativa vigente.
Senza una nuova legge che superi il blocco attuale, l’anno 2013 continuerà a produrre effetti solo sul piano giuridico, senza effetti diretti sugli stipendi.